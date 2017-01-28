Некоторые решения Администрации Трампа озадачили Германию и Францию

Сегодня, 15:59

В Европе обеспокоены поведением США

Зигмар Габриэль и Жан-Марк Эро. Фото: AFP
Зигмар Габриэль и Жан-Марк Эро. Фото: AFP

В Париже и в Берлине обеспокоены некоторыми решениями новой администрации США, сообщил в субботу глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

"Это решение может нас лишь озадачить, – сказал он, комментируя указ президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев. – Прием людей, спасающихся бегством от войны, это часть наших обязанностей".

"Но есть и много других вопросов, которые порождают у нас обеспокоенность", – добавил он после встречи с новым главой германской дипломатии Зигмаром Габриэлем.

Ранее о визите Габриэля в Париж сообщил МИД Германии. Для него это первая зарубежная поездка в должности главы германского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, Трамп подписал указ, приостанавливающий прием беженцев из Сирии.
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Источник:

Интерфакс

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