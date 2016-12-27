Немцы считают, что Меркель лучше всех справится с проблемами ФРГ – опрос

Исследование показало, какие проблемы жители Германии считают самыми насущнымы, и кто из политиков, по их мнению, лучше с ними справится

Большинство немцев по-прежнему считают, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше других политиков справится с проблемами Германии в наступающем 2017 году. Такого мнения придерживаются 56% участников опроса, проведенного TNS Emnid, передает УНН.

Второе место по популярности занимает глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер – ему отдают предпочтение 39% опрошенных.

На третьем месте – председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль – 35% и на четвертом с 32% – социал-демократический политик Мартин Шульц, который оставляет пост главы Европарламента и является одним из лидеров в претенденты на пост федерального канцлера от СДПГ.

При этом 25% опрошенных считают, что лучше других с проблемами Германии справится сопредседатель партии "Союз-90" / "зеленые" Джем Ездемир. Лидера фракции Левой партии в бундестаге Сару Вагенкнехт поддерживают 20% немцев, а главу Свободной демократической партии Кристиана Линднера – 15 %.

На последнем месте по популярности – лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Фраука Петри, которую поддерживают 10% респондентов.

Согласно результатам опроса, главной проблемой немцы считают миграционную кризис – 30% респондентов считают, что политики должны прежде всего ограничить приток беженцев в Германии.

При этом 25% опрошенных считают важнейшей задачей пенсионное обеспечение, 17% – борьбу с преступностью, 15% – предотвращение новый кризис в ЕС и только 8% – снижение налогового бремени.

Как известно, на всеобщих выборах 2017 года в Меркель собирается в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера ФРГ.

Как пишет издание Financial Times, канцлер Ангела Меркель намерена противостоять популизму вроде того, которого придерживается победитель на выборах в США Дональд Трамп.