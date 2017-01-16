Немецкий гонщик Формулы-1 Паскаль Верляйн будет выступать за команду "Заубер"

Немецкий пилот Паскаль Верляйн стал напарником шведского гонщика Маркуса Эрикссона в команде Формулы-1 "Заубер".

Верляйн, в прошлом сезоне выступавший в составе команды "Манор", заменил в "Заубере" бразильца Фелипе Насра. По итогам сезона-2017 Верляйн набрал 1 очко и стал 19-м в зачете пилотов.

"Я очень рад стать частью команды "Заубер". Это новый вызов в новой команде, и я очень взволнован и с нетерпением жду этого нового приключения. Наша цель состоит в том, чтобы закрепиться в середине таблицы и набирать очки на регулярной основе", – сказал Верляйн.

"Заубер" по итогам сезона-2016 занял 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 2 очка.