Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Немецкий гонщик Формулы-1 Паскаль Верляйн будет выступать за команду "Заубер" http://www.segodnya.ua/img/article/7886/77_main.1484572729.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/77_tn.1484572729.jpg Мир В прошлом сезоне пилот представлял "Манор" и набрал всего одно очко

Немецкий гонщик Формулы-1 Паскаль Верляйн будет выступать за команду "Заубер"

Сегодня, 15:18

В прошлом сезоне пилот представлял "Манор" и набрал всего одно очко

Паскаль Верляйн сменил команду. Фото AFP
Паскаль Верляйн сменил команду. Фото AFP

Немецкий пилот Паскаль Верляйн стал напарником шведского гонщика Маркуса Эрикссона в команде Формулы-1 "Заубер".

Верляйн, в прошлом сезоне выступавший в составе команды "Манор", заменил в "Заубере" бразильца Фелипе Насра. По итогам сезона-2017 Верляйн набрал 1 очко и стал 19-м в зачете пилотов.

"Я очень рад стать частью команды "Заубер". Это новый вызов в новой команде, и я очень взволнован и с нетерпением жду этого нового приключения. Наша цель состоит в том, чтобы закрепиться в середине таблицы и набирать очки на регулярной основе", – сказал Верляйн.

"Заубер" по итогам сезона-2016 занял 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 2 очка.
Формула-1, Заубер, Паскаль Верляйн

Вы сейчас просматриваете новость "Немецкий гонщик Формулы-1 Паскаль Верляйн будет выступать за команду "Заубер"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.