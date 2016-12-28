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Немецкий клуб "Аугсбург" раздаст билеты на футбол волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу http://www.segodnya.ua/img/article/7836/76_main.1482858413.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/76_tn.1482858413.jpg Мир Руководство клуба поблагодарило людей, которые помогали при обезвреживании бомбы времен Второй мировой войны

Немецкий клуб "Аугсбург" раздаст билеты на футбол волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу

Вчера, 19:06

Руководство клуба поблагодарило людей, которые помогали при обезвреживании бомбы времен Второй мировой войны

Бомба, которую нашли в Аугсбурге. Фото AFP
Бомба, которую нашли в Аугсбурге. Фото AFP

Немецкий футбольный клуб "Аугсбург" раздаст более четырех тыcяч билетов волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу.

"Представители различных организаций сработали блестяще. Сплоченность людей впечатляла. В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи", – говорится в заявлении официального сайта клуба.

Бомба весом около двух тонн была найдена 25 декабря под подземной стоянкой во время строительных работ на Якобервальштрассе.

Около 54 тысяч жителей были эвакуированы на время операции, а тысячи людей выступили в роли волонтеров и помощников.

"Аугсбург" занимает 12-е место в таблице чемпионата Германии.
бомба, чемпионат Германии, Аугсбург

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Источник:

Eurosport

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