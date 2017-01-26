Ненависть к России сделала ее магнитом для денег – Forbes

Сегодня, 09:34

В 2016 году индекс роста российских компаний малой и средней капитализации составил более 95%

Издание Forbes пишет, что Россия стала магнитом для денег. Фото: из открытых источников
Издание Forbes пишет, что Россия стала магнитом для денег. Фото: из открытых источников

У России самый большой приток иностранных портфельных инвестиций по сравнению с другими странами с формирующимся рынком, пишет американский журнал Forbes, передает ИноСМИ.

"Ненависть к России как объекту инвестиций может в этом году оказаться очень непродуктивной, равно как и в прошлом, когда индекс роста российских компаний малой и средней капитализации составил более 95 процентов", – пишет журнал.

Издание отмечает, что Россия стала крупнейшим производителем нефти и газа, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию.

Журнал пишет, что на данный момент Россия стала самым популярным развивающимся рынком в плане объема притока иностранного капитала относительно рыночной капитализации.

"В изменчивом мире брексита, Трампа, выборов в Италии, Франции и Германии мы считаем, что Россия занимает очень неплохое место среди развивающихся рынков", – заявил Дэниэл Солтер, глава отдела глобальных инвестиционных стратегий в Renaissance.

Западные санкции и негативное освещение СМИ не смогли заставить инвесторов отвернуться от России.

"Если позабыть о политике, станет очевиден прогресс, достигнутый на экономическом фронте. Именно это сделало Россию магнитом для денег в этом месяце", – пишет издание.

Журнал также подчеркнул прогресс России в борьбе с инфляцией, а также стабильность рубля и сокращение утечки капиталов.

Напомним, в начале этого месяца доллар в России упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015. На днях сообщалось, что Россия вдвое увеличит объем сокращения добычи нефти.

Тем временем российский президент Владимир Путин прогнозирует рост спроса на нефть и газ в мире.
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