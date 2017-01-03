Неожиданная версия гибели "Титаника": виноват не только айсберг

Корпус лайнера мог серьезно пострадать еще до своего первого путешествия, но на это закрыли глаза

Гибель Титаника в первую очередь может быть вызвана сильнейшим пожаром на борту судна, а не столкновением с айсбергом в Северной Атлантике. Как передает "ТСН.ua" со ссылкой на The Independent, соответствующий вывод сделали исследователи, проведя новое расследование причин катастрофы лайнера.

Так, по мнению журналиста Шенана Молони, который более 30 лет изучал причины катастрофы, пожар на борту судна произошел задолго до его столкновения с айсбергом.

Согласно анализу фотографий "Титаника", сделанных в то время, как он еще не вышел из порта Саутгемптона, борт лайнера был покрыт сажей в том месте, где он получил удар.

Молони смог идентифицировать 30 футов сажи вдоль правой части корпуса корабля.

"Это был идеальный "шторм" факторов, включая огонь, лед и преступную халатность", – отметил журналист.

"Мы рассмотрели именно то место, в которое врезался айсберг, и, мне кажется, эта часть корпуса была его слабым местом. Его корпус в этом месте был очень уязвимым, и это произошло еще до того, как он покинул верфь в Белфасте", – говорит Молони.

Эксперты также подтвердили, что следы, вероятно, были вызваны пожаром, который произошел в трехэтажном высоком магазине топлива, расположенных по одной из котельных судна.

По их предположению, команда из 12 человек пыталась потушить пламя, но оно было слишком сильным, чтобы быстро взять его под контроль. Оно могло достичь температуры до 1000 градусов по Цельсию, что сделало корпус Титаника в этом месте очень уязвимым, и при ударе об лед айсберга металл просто разорвался. Исследователи также отмечают, что, если бы корпус не был поврежден в том пожаре, корабль бы уцелел.

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