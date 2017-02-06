Нетаньяху пообещал "мощный ответ" на обстрелы из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что не оставит без мощного ответа даже "одиночные выстрелы" из сектора Газа.

В понедельник палестинские боевики выпустили ракету по югу Израиля, а затем обстреляли группу военнослужащих на границе анклава. Израильтяне в ответ задействовали танки и авиацию для ударов по позициям военизированных формирований правящего в Газе движения ХАМАС.

"Сегодня Израиль подвергся обстрелу из сектора Газа. Наша политика ясна: если по нам стреляют, мы отвечаем мощным огнем. Нет такого – "одиночные выстрелы" в нашу сторону без нашего ответа", — сказал Нетаньяху в видеообращении, которое он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Запись, вероятно, была сделана во время пребывания премьера в Лондоне, где он встретился со своей британской коллегой Терезой Мэй и главой МИД Борисом Джонсоном.

"Наша политика ясна. Надеюсь, это ясно и ХАМАС", — сказал Нетаньяху.

Вину за обстрелы из сектора Газа Израиль традиционно возлагает на ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует последние два с половиной года.

По данным военных, ударам с земли и воздуха за день подверглись восемь постов, используемых боевиками ХАМАС, в разных районах анклава. Сообщений о пострадавших при обмене ударами не поступало.



