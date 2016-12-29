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Нетаньяху выразил недовольство критическими высказываниями Керри http://www.segodnya.ua/img/article/7840/82_main.1482953989.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/82_tn.1482953989.jpg Мир Керри раскритиковал строительство израильских поселений на палестинских территориях

Нетаньяху выразил недовольство критическими высказываниями Керри

Вчера, 21:39

Керри раскритиковал строительство израильских поселений на палестинских территориях

Джон Керри, фото AFP
Джон Керри, фото AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду выразил недовольство критическими высказываниями госсекретаря США Джона Керри по поводу израильской поселенческой политики.

"В течение более часа Керри упорно рассуждал о поселениях и практически не затронул основную причину конфликта – нежелание палестинцев признавать существование еврейского государства в каких бы то ни было границах", – отметил премьер в заявлении.

"Как и в случае с резолюцией СБ ООН (требующей прекращения строительства поселений – Ред.), которую госсекретарь Керри продвигал в ООН, его сегодняшнее выступление было искажено и направлено против Израиля", – добавил он.

Ранее в среду Керри в ходе выступления в госдепе, среди прочего, раскритиковал строительство израильских поселений на палестинских территориях и предупредил, что вариант палестино-израильского урегулирования, предусматривающий сосуществование двух государств, находится под угрозой.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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