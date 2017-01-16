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Неймар, Месси и Погба – самые дорогие футболисты мира

Сегодня, 15:37

Бразилец оценивается в 246,8 миллионов евро

Неймар регулярно забивает за &quot;Барселону&quot;. Фото AFP
Неймар регулярно забивает за "Барселону". Фото AFP

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар является самым дорогостоящим футболистом мира согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES). Его партнер по клубу аргентинец Лионель Месси и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вошли в первую тройку рейтинга.

Неймар оценивается в 246,8 миллиона евро, Месси – в 170,5 миллиона, Погба – в 155,3.

Интересно, что португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, по итогам 2016 года признанный лучшим футболистом мира по версии ФИФА и ставший обладателем "Золотого мяча" France Football, занял в рейтинге лишь 7-ю строчку (126,5 миллиона евро).

Топ-10 дорогостоящих игроков мира:

1. Неймар ("Барселона"/сборная Бразилии) – 245,6 млн евро

2. Лионель Месси ("Барселона"/сборная Аргентины) – 170,5 млн

3. Поль Погба ("МЮ"/сборная Франции) – 155,3 млн

4. Антуан Гризманн ("Атлетико"/сборная Франции) – 150,4 млн

5. Луис Суарес ("Барселона"/сборная Уругвая) – 145,2 млн

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм"/сборная Англии) – 139,2 млн

7. Криштиану Роналду ("Реал"/сборная Португалии) – 126,5 млн

8. Пауло Дибала ("Ювентус"/сборная Аргентины) – 113,8 млн

9. Деле Алли ("Тоттенхэм"/сборная Англии) – 110,5 млн

10. Эден Азар ("Челси"/сборная Бельгии) – 101,5 млн.
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Источник:

Р-спорт

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