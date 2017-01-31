Нигерийский проповедник после смерти оставил 120 жен и 200 детей (видео)
Многоженец не считал, что нарушил Коран
Умер и оставил вдовами более сотни женщин. В Нигерии из жизни ушел 93-летний исламский проповедник Мохаммед Белло Абубакар, у которого было 120 жен. За такое количество избранниц его неоднократно критиковали – ведь, согласно Корану, мусульманину разрешено жениться только четыре раза.
Но тот объяснял: в Коране ничего не сказано о наказании для человека, который этот канон нарушил.
Кроме того, у мужчины есть более двух сотен детей. Правда, многие из них уже взрослые, и даже старше некоторых его избранниц.
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