Норвегия первой в мире начала отключать FM радио
Несмотря на протесты населения, власти старны решили оставить только цифоровое радиовещание
Норвегия первой среди стран мира полностью отказывается от аналогового радиовещания, несмотря на протесты населения. Как пишет норвежская Aftenposten, отключение FM-ретрансляторов начнется 11 января в 11:11 по местному времени (12:11 по Киеву) с района Нурланн.
Все общенорвежские радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу 2017 года, а местным вещателям на это отводится пять лет.
Как ожидается, вместо аналогового сигнала слушатели перейдут на цифровой, который сосуществует в Норвегии вместе с аналоговым с середины 1990-х годов, сообщает BBC. Он дает более качественный звук и обеспечивает лучшую передачу сигнала.
По статистике, сейчас исключительно цифровым сигналом пользуются около 70% радиослушателей. Тем не менее, многие в стране обеспокоены тем, что полный отказ от FM-вещания нарушит права оставшихся 30% аудитории.
Особое беспокойство у критиков реформы вызывает судьба пенсионеров и автомобилистов. Отмечается, что пожилые люди часто с трудом привыкают к новым технологиям, а переход на цифровой приемник дорого обойдется автолюбителям.
"Лишь 25% всех автомобилей в Норвегии оборудованы цифровыми радиоприемниками или адаптерами", – заявил Aftenposten Свейн Ларсен из Норвежской ассоциации местных радиостанций.
Средняя стоимость одной автомобильной магнитолы в Норвегии оценивается примерно в 468 долларов США. При этом около 2 млн автомобилей в стране с населением в 5 млн человек до сих пор принимают только аналоговый сигнал.
Несмотря на споры в самой Норвегии, об отказе от аналогового радиовещания задумываются и другие европейские страны: как сообщает The Guardian, довольно примеру Норвегии последуют Швейцария, Дания и Великобритания. Например, швейцарцы уже готовят план перехода в 2020 году, а британцы и датчане сначала хотят убедиться, что опыт Норвегии будет успешным.
Норвегия давно готовилась к полному отказу от аналогового радиовещания. Окончательное решение на этот счет приняли в декабре 2016 года. На данный момент в стране работают 26 полностью цифровых общенациональных радиостанции, пишет The Independent.
Напомним, 8 ноября вступил в силу закон от 16 июня 2016 г. №1421-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций". В законе устанавливаются квоты для украиноязычного контента на радио и ТВ.
Вы сейчас просматриваете новость "Норвегия первой в мире начала отключать FM радио". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии