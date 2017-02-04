Норвегия сообщила об атаках российских хакеров на электронные ящики госслужащих

Сегодня, 03:37

Хакеры атаковали девять личных почтовых аккаунтов госслужащих

Норвегия сообщила об атаках российских хакеров, фото tourprom.ru
Норвегия сообщила об атаках российских хакеров, фото tourprom.ru

Служба безопасности Норвегии заявила, что девять личных почтовых аккаунтов госслужащих страны подверглись атакам со стороны группировки, предположительно, хакеров из России, сообщает Associated Press, передает телеканал "112 Украина".

"Характер атак указывает на то, что их совершила группировка APT29, которая, предположительно, является российской", — сказал глава службы безопасности Мартин Бернсен.

Бернсен также добавил, что между странами существуют договоренности, по которым стороны предупреждают друг друга о кибератаках, которые, как он заявил, являются регулярными.

Напомним, ранее Норвегия обвинила Россию в попытках воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира Порошенко в 2015 году.
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