Норвежка Хейди Венг выиграла "Тур де Ски"
Победа в многодневке стала первой в карьере лыжницы
Норвежская лыжница Хейди Венг выиграла заключительный этап "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме и одержала победу в общем зачете соревнований.
В финальной гонке в гору на 9 км свободным стилем Венг показала результат 33 минуты 53,5 секунды.
Второе место заняла финка Криста Пармакоски (отставание 1 минута 37 секунд), третье – шведская лыжница Стина Нильссон (+1.54,4).
Победа в многодневке стала первой в карьере Венг.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3926161
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