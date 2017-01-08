Норвежка Хейди Венг выиграла "Тур де Ски"

Сегодня, 14:52

Сегодня, 14:52 Просмотров: ...

Победа в многодневке стала первой в карьере лыжницы

Норвежская лыжница Хейди Венг выиграла заключительный этап "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме и одержала победу в общем зачете соревнований.

В финальной гонке в гору на 9 км свободным стилем Венг показала результат 33 минуты 53,5 секунды.

Второе место заняла финка Криста Пармакоски (отставание 1 минута 37 секунд), третье – шведская лыжница Стина Нильссон (+1.54,4).

Победа в многодневке стала первой в карьере Венг.

Победа в многодневке стала первой в карьере Венг.



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http://tass.ru/sport/3926161