Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Норвежка Хейди Венг выиграла "Тур де Ски" http://www.segodnya.ua/img/article/7863/56_main.1483880219.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/56_tn.1483880219.jpg Мир Победа в многодневке стала первой в карьере лыжницы

Норвежка Хейди Венг выиграла "Тур де Ски"

Сегодня, 14:52

Победа в многодневке стала первой в карьере лыжницы

Победительница &quot;Тур де Ски&quot; Хейди Венг. Фото AFP
Победительница "Тур де Ски" Хейди Венг. Фото AFP

Норвежская лыжница Хейди Венг выиграла заключительный этап "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме и одержала победу в общем зачете соревнований.

В финальной гонке в гору на 9 км свободным стилем Венг показала результат 33 минуты 53,5 секунды.

Второе место заняла финка Криста Пармакоски (отставание 1 минута 37 секунд), третье – шведская лыжница Стина Нильссон (+1.54,4).

Победа в многодневке стала первой в карьере Венг.

Победа в многодневке стала первой в карьере Венг.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3926161
Тур де Ски, лыжные гонки

Вы сейчас просматриваете новость "Норвежка Хейди Венг выиграла "Тур де Ски" ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.