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"Ноттингем" стал первой британской командой, выигравшей Континентальный кубок http://www.segodnya.ua/img/article/7885/34_main.1484557762.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/34_tn.1484557762.jpg Мир Английский клуб обыграл всех своих соперников по Суперфиналу

"Ноттингем" стал первой британской командой, выигравшей Континентальный кубок

Сегодня, 11:09

Английский клуб обыграл всех своих соперников по Суперфиналу

&quot;Ноттингем&quot; с трофеем. Фото Twitter
"Ноттингем" с трофеем. Фото Twitter

В Италии завершился юбилейный, 20-й розыгрыш Континентального кубка. Победителем турнира стал британский "Ноттингем". В суперфинале также участвовали "Риттен" (Италия), "Бейбарыс" (Казахстан) и "Оденсе" (Дания).

"Ноттингем" обыграл всех своих соперников ("Оденсе" – 2:0, "Бейбарыс" – 3:2 Б, "Риттен" -  4:1) и впервые в истории стал обладателем Континентального кубка. Это первый такой успех для клубов из Великобритании. За команду играют известные в прошлом по выступлениям в НХЛ игроки – обладатель Кубка Стэнли Джейсон Уильямс и тафгай Брайан Макгрэттан.

За 20-летнюю историю второго по значимости европейского трофея победу в Кубке одерживали клубы 10 стран: Швейцарии – 4 раза, Словакии – 4, Беларуси – 3, России – 2, Франции – 2, Финляндии, Австрии, Украины, Норвегии и Великобритании – по одному разу.
хоккей, Континентальный кубок

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Источник:

Championat.ru

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