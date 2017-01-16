"Ноттингем" стал первой британской командой, выигравшей Континентальный кубок

Английский клуб обыграл всех своих соперников по Суперфиналу

В Италии завершился юбилейный, 20-й розыгрыш Континентального кубка. Победителем турнира стал британский "Ноттингем". В суперфинале также участвовали "Риттен" (Италия), "Бейбарыс" (Казахстан) и "Оденсе" (Дания).

"Ноттингем" обыграл всех своих соперников ("Оденсе" – 2:0, "Бейбарыс" – 3:2 Б, "Риттен" - 4:1) и впервые в истории стал обладателем Континентального кубка. Это первый такой успех для клубов из Великобритании. За команду играют известные в прошлом по выступлениям в НХЛ игроки – обладатель Кубка Стэнли Джейсон Уильямс и тафгай Брайан Макгрэттан.

За 20-летнюю историю второго по значимости европейского трофея победу в Кубке одерживали клубы 10 стран: Швейцарии – 4 раза, Словакии – 4, Беларуси – 3, России – 2, Франции – 2, Финляндии, Австрии, Украины, Норвегии и Великобритании – по одному разу.