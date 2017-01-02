Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Новак Джокович начал год с победы, хотя проигрывал 0:4 (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/39_main.1483375672.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/39_tn.1483375672.jpg Мир Сербский теннисист стартовал на теннисном турнире в Дохе с победы над немцем Штруффом

Новак Джокович начал год с победы, хотя проигрывал 0:4 (фото)

Сегодня, 18:47

Сербский теннисист стартовал на теннисном турнире в Дохе с победы над немцем Штруффом

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Джокович, получивший на турнире второй номер посева, в своем стартовом матче обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа – 7:6, 6:3. В первом сете Джокович проигрывал 0:4, но сумел переломить ход поединка.

Следующим соперником серба станет победитель встречи между аргентинцем Орасио Себальосом и немцем Флорианом Майером.

Ранее мы сообщали, что Роджер Федерер выиграл первый матч после возвращения на корт.
теннисист, Новак Джокович

Вы сейчас просматриваете новость "Новак Джокович начал год с победы, хотя проигрывал 0:4 (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Энди Маррей. Фото AFP

Энди Маррей выиграл Итоговый турнир ATP

20 Ноября 2016, 22:08

Британец в двух сетах обыграл Новака Джоковича

Мир

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер выиграл первый матч за полгода

Сегодня, 16:57

Экс-первая ракетка мира победил британца Дэна Эванса на турнире Кубка Хопмана в Перте

Мир

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Рафаэль Надаль выиграл теннисный турнир в Абу-Даби

31 Декабря 2016, 15:56

В финале испанец в трех сетах обыграл Давида Гоффена

Мир

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер решил, что будет играть в теннис еще несколько лет

30 Декабря 2016, 17:43

Знаменитый швейцарский теннисист заявил, что пока не думает завершать карьеру

Мир

Эжени Бушар. Фото Instagram

Теннисистка Эжени Бушар поразила сексуальным нарядом

30 Декабря 2016, 16:00

Знаменитая канадская спортсменка показала, в чем будет встречать Новый год

Мир

Роджер Федерер. Фото Twitter

Тренировку Роджера Федерера посетили шесть тысяч человек

29 Декабря 2016, 15:06

Теннисист готовится к старту в Кубке Хопмана в Австралии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.