Новак Джокович начал год с победы, хотя проигрывал 0:4 (фото)

Сербский теннисист стартовал на теннисном турнире в Дохе с победы над немцем Штруффом

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Джокович, получивший на турнире второй номер посева, в своем стартовом матче обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа – 7:6, 6:3. В первом сете Джокович проигрывал 0:4, но сумел переломить ход поединка.

Следующим соперником серба станет победитель встречи между аргентинцем Орасио Себальосом и немцем Флорианом Майером.

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