Новак Джокович провел матч в инвалидной коляске (видео)
Сербский теннисист сразился с двукратным паралимпийским чемпионом
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович на Australian Open провел благотворительный вечер в пользу своего фонда, занимающегося дошкольным образованием.
В мероприятии приняли участие артисты Cirque du Soleil, немецкий №1 Саша Зверев, 12-кратный чемпион "Шлемов" Рой Эмерсон и ряд австралийских спортсменов.
По ходу вечера Джокович провел импровизированный матч против двукратного чемпиона Паралимпиады-2016 Дилана Алкотта – лучшего теннисиста Австралии-2016.
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