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Новак Джокович провел матч в инвалидной коляске (видео)

Сегодня, 17:16

Сербский теннисист сразился с двукратным паралимпийским чемпионом


Экс-первая ракетка мира Новак Джокович на Australian Open провел благотворительный вечер в пользу своего фонда, занимающегося дошкольным образованием.

В мероприятии приняли участие артисты Cirque du Soleil, немецкий №1 Саша Зверев, 12-кратный чемпион "Шлемов" Рой Эмерсон и ряд австралийских спортсменов.

По ходу вечера Джокович провел импровизированный матч против двукратного чемпиона Паралимпиады-2016 Дилана Алкотта – лучшего теннисиста Австралии-2016.
теннис, Новак Джокович

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