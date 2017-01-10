Новая "первая леди": сеть взбудоражила таинственная спутница Лукашенко (видео)

Белорусские каналы показали таинственную спутницу президента страны Александра Лукашенко, с которой глава государства прибыл на рождественскую службу в Минский Свято-Духов Кафедральный Собор. Об этом сообщает "Белсат".

Сообщается, что Лукашенко появился на публике со своим сыном Николаем и неизвестной женщиной. Первым из правой двери президентского Mercedes вышел сам Лукашенко, затем из левой двери вышел его сын, а потом – женщина в платке.

В сети незнакомка спровоцировала бурную волну обсуждений. Теперь общественность лишь гадает, можно ли считать девушку новой первой леди Беларуси.

Согласно открытым источникам, Александр Лукашенко с 1975 года женат на учительнице белорусского языка Галине Желнерович. Вместе они не живут, но официально и не разведены. Сын Николай был рожден вне брака. По версии белорусских СМИ, его матерью является бывший главврач больницы Управления делами президента, бывший личный врач Лукашенко — Ирина Абельская.