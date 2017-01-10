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Новая "первая леди": сеть взбудоражила таинственная спутница Лукашенко (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/88_main.1484003949.png http://www.segodnya.ua/img/article/7866/88_tn.1484003949.png Мир В сети незнакомка спровоцировала бурную волну обсуждений

Новая "первая леди": сеть взбудоражила таинственная спутница Лукашенко (видео)

Сегодня, 01:24

В сети незнакомка спровоцировала бурную волну обсуждений


Белорусские каналы показали таинственную спутницу президента страны Александра Лукашенко, с которой глава государства прибыл на рождественскую службу в Минский Свято-Духов Кафедральный Собор. Об этом сообщает "Белсат".

Сообщается, что Лукашенко появился на публике со своим сыном Николаем и неизвестной женщиной. Первым из правой двери президентского Mercedes вышел сам Лукашенко, затем из левой двери вышел его сын, а потом – женщина в платке.

В сети незнакомка спровоцировала бурную волну обсуждений. Теперь общественность лишь гадает, можно ли считать девушку новой первой леди Беларуси.

Согласно открытым источникам, Александр Лукашенко с 1975 года женат на учительнице белорусского языка Галине Желнерович. Вместе они не живут, но официально и не разведены. Сын Николай был рожден вне брака. По версии белорусских СМИ, его матерью является бывший главврач больницы Управления делами президента, бывший личный врач Лукашенко — Ирина Абельская.
Беларусь, Лукашенко

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