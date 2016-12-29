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Новое военное обострение между Арменией и Азербайджаном: в ход пошли снайперы и гранатометы http://www.segodnya.ua/img/article/7842/71_main.1483006964.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/71_tn.1483006964.jpg Мир В Баку никак не комментируют заявления Еревана о диверсиях и сообщают об обстрелах с ереванской стороны

Новое военное обострение между Арменией и Азербайджаном: в ход пошли снайперы и гранатометы

Сегодня, 12:19

В Баку никак не комментируют заявления Еревана о диверсиях и сообщают об обстрелах с ереванской стороны

Отношения между странами остаются крайне напряженными. Фото: spb.riss.ru
Отношения между странами остаются крайне напряженными. Фото: spb.riss.ru

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанская сторона в четверг утром якобы предприняла попытку диверсионной вылазки на участке границы двух стран, стрельба продолжается, собщает "РИА Новости".

"Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсии на участке государственной границы, расположенной юго-восточнее села Чинари Тавушской области", – написал Ованнисян на своей странице в Facebook.

Он заявил, что военнослужащие Армении вступили в бой. "Применяется снайперское оружие и гранатометы, стрельба продолжается. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, пресекая посягательства противника", – написал Ованнисян.

В МИД Армении завили, что принимают соответствующие меры в связи с предпринятой в четверг вооруженными силами Азербайджана попыткой диверсии на участке госграницы.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что вооруженные формирования Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз. О каких либо наступательных действиях ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе снова вспыхнули бои.
Азербайджан, Армения, граница, нагорный карабах, боевые действия

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