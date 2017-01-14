Новозеландец с 6-детней дочерью месяц дрейфовали в открытом море (видео)
В Тасмановом море мужчина понял, что будет безопаснее пытаться держать курс на Австралию
Житель Новой Зеландии Алан Лэнгдон и его 6-летняя дочь провели месяц в открытом море на разбитой яхте, прежде чем их не обнаружили спасатели у берегов Австралии. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на агентство Reuters.
По информации издания, мужчина и его дочь планировали небольшое путешествие к заливу Бей-оф-Айлендс, который расположен в северо-восточной части острова Северный в Новой Зеландии.
Однако после того, как шторм сломал руль яхты, они оказались на дрейфующем судне в открытом море.
В Тасмановом море мужчина понял, что будет безопаснее пытаться держать курс на Австралию.
Сообщается, что через месяц пребывания мужчины и его дочери в открытом море, их обнаружили спасатели.
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