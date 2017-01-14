Новозеландец с 6-детней дочерью месяц дрейфовали в открытом море (видео)

В Тасмановом море мужчина понял, что будет безопаснее пытаться держать курс на Австралию

Житель Новой Зеландии Алан Лэнгдон и его 6-летняя дочь провели месяц в открытом море на разбитой яхте, прежде чем их не обнаружили спасатели у берегов Австралии. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на агентство Reuters.

По информации издания, мужчина и его дочь планировали небольшое путешествие к заливу Бей-оф-Айлендс, который расположен в северо-восточной части острова Северный в Новой Зеландии.

Однако после того, как шторм сломал руль яхты, они оказались на дрейфующем судне в открытом море.

В Тасмановом море мужчина понял, что будет безопаснее пытаться держать курс на Австралию.

Сообщается, что через месяц пребывания мужчины и его дочери в открытом море, их обнаружили спасатели.