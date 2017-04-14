Новозеландские дети скатываются с горки в грязь

За пару дней ролик посмотрели более 27 миллионов человек

Детский центр Pukekos Educare, находящийся в новозеландском городе Нгатеа, снял воспитанников, скатывающихся с горки в грязь во время проливного дождя, вызванного циклоном "Кук". На ролик обратил внимание The Guardian.

"Спонтанное веселье разразилось сегодня днем, когда мощный (но теплый) дождь лил, как из ведра. Коллектив учителей готовил душ, теплые пушистые полотенца и сухую одежду!", — гласит подпись к ролику.

За пару дней ролик посмотрели более 27 миллионов человек. Сотрудники центра объясняют это тем, что "люди тоскуют по своему потерянному детству и детству своих детей, проводящих время у экранов".

"Мы хотели бы добавить, что гордимся тем, как обеспечиваем этот важный элемент игры и радости для наших воспитанников. Наш долг — дать детям возможность создать волшебство", — заявили сотрудники.



Позже директор Pukekos Educare Миффи Уэлш призналась, что не предполагала, что ролик посмотрит огромное количество людей.

"Мы просто дали детям возможность побыть самими собой и наслаждаться радостью от дождя и грязи", — заявила Уэлш.

