Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Новые американские санкции ударят по Путину – сенатор США http://www.segodnya.ua/img/article/7840/19_main.1482939836.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/19_tn.1482939836.jpg Мир По словам Грэма, Конгресс будет изучать российское вмешательство в выборы и санкции получат полную поддержку

Новые американские санкции ударят по Путину – сенатор США

Вчера, 17:42

По словам Грэма, Конгресс будет изучать российское вмешательство в выборы и санкции получат полную поддержку

Путина ждут новые санкции. Фото: AFP
Путина ждут новые санкции. Фото: AFP

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Россия и президент Владимир Путин могут ожидать санкции за вмешательство в выборы президента США. Об этом он заявил во время официального визита в Латвию, передает Reuters.

"Вы можете ожидать, что Конгресс будет изучать российское вмешательство в наши выборы и санкции получат полную поддержку, сильно ударят по России, особенно это касается Путина", – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Российские чиновники отрицают все обвинения во вмешательстве РФ в выборах президента США, на которых победу одержал Дональд Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить об ограничительных мерах экономического и дипломатического характера против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года.
россия, США, Путин, Обама, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "Новые американские санкции ударят по Путину – сенатор США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Япония поддерживает Украину. Фото из открытых источников

Япония стала единственной страной Азии, которая ввела санкции против РФ из-за Украины - посол

Вчера, 15:26

Дипломат также отметил, что недавно Япония поддержала резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, как страна-соавтор этого документа

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Обама намерен напоследок ввести против России еще один пакет санкций - Washington Post

Вчера, 09:50

Как отмечает издание, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне

Политика

Фото: AFP

Дипломатические победы и поражения Украины: с кем Киеву дружить в 2017 году

Вчера, 08:00

Киеву необходимо налаживать связи с офисами оппозиционных к Украине политиков во Франции, а также улучшать отношения с Польшей, Израилем и Турцией

Мир

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма, фото ruscur.ru

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма

27 Декабря, 20:58

Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию

Донбасс

В Славянске пассажирские автобусы устроили жесткий таран

26 Декабря, 17:44

Серьезное ДТП чудом обошлось без человеческих жертв

Крым

Керченский мост. Фото: most.life

В России не хотят строить железную дорогу до Керченского моста - СМИ

26 Декабря, 10:49

Причиной может быть как опасение введения санкций против компании-строителя, так и низкая стоимость контракта

Политика

Как сближение Турции с Россией сказывается на отношениях с Украиной

26 Декабря, 08:00

Репортаж о том, почему турки обижены на Евросоюз и пошли на сближение с Москвой, как хотят налаживать отношения с Украиной и почему торговые отношения, в отличие от политических, продолжают развиваться

Мир

США ввели новые санкции против России из-за Сирии. Фото: rbc.ua

США ввели новые санкции против России из-за Сирии

24 Декабря, 13:35

Ограничительные меры коснулись пяти российских компаний, которые финансировали режим Асада

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.