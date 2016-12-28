Новые американские санкции ударят по Путину – сенатор США

По словам Грэма, Конгресс будет изучать российское вмешательство в выборы и санкции получат полную поддержку

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Россия и президент Владимир Путин могут ожидать санкции за вмешательство в выборы президента США. Об этом он заявил во время официального визита в Латвию, передает Reuters.

"Вы можете ожидать, что Конгресс будет изучать российское вмешательство в наши выборы и санкции получат полную поддержку, сильно ударят по России, особенно это касается Путина", – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Российские чиновники отрицают все обвинения во вмешательстве РФ в выборах президента США, на которых победу одержал Дональд Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить об ограничительных мерах экономического и дипломатического характера против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года.