Новые американские санкции ударят по Путину – сенатор США
По словам Грэма, Конгресс будет изучать российское вмешательство в выборы и санкции получат полную поддержку
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Россия и президент Владимир Путин могут ожидать санкции за вмешательство в выборы президента США. Об этом он заявил во время официального визита в Латвию, передает Reuters.
"Вы можете ожидать, что Конгресс будет изучать российское вмешательство в наши выборы и санкции получат полную поддержку, сильно ударят по России, особенно это касается Путина", – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Российские чиновники отрицают все обвинения во вмешательстве РФ в выборах президента США, на которых победу одержал Дональд Трамп.
Напомним, ранее сообщалось, что администрация Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить об ограничительных мерах экономического и дипломатического характера против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года.
Вы сейчас просматриваете новость "Новые американские санкции ударят по Путину – сенатор США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии