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"Новые хозяева" уже делят кабинеты Библиотеки украинской литературы в Москве http://www.segodnya.ua/img/article/7874/53_main.1484175632.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/53_tn.1484175632.jpg Мир Правоохранительные органы РФ в 2015 году провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор 58-летняя Наталья Шарина была задержана

"Новые хозяева" уже делят кабинеты Библиотеки украинской литературы в Москве

Сегодня, 01:34

Правоохранительные органы РФ в 2015 году провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор 58-летняя Наталья Шарина была задержана

Библиотеке украинской литературы в Москве. Фото: dic.academic.ru
Библиотеке украинской литературы в Москве. Фото: dic.academic.ru

В закрываемой Библиотеке украинской литературы в Москве новые хозяева помещения, сотрудники Департамента спорта и туризма Москвы, уже делают перепланировку. Об этом написала в Facebook сотрудница БУЛ Татьяна Мунтян, – передает "Укринформ".

"Книги еще не переданы в "Иностранку", никаких документов, постановлений нет, а вот претенденты на заветные метры уже делают перепланировку на кабинеты и скорее всего, уже и думают, кто в каком кабинетике сидеть будет. Человек еще не умер, а десятиюродные дальние родственники уже пакуют чемоданы, мысленно освобождают помещение от ненужных книжных шкафов и заносят свою новую мебель", – пишет Мунтян.

По ее словам, это происходит не первый год: "Арест директора библиотеки (Н.Г.Шариной – ред.) привел к тому, что наметилась новая традиция – в первую рабочую неделю года библиотеку посещают "новые хозяева", которые с первых шагов хамят охране и сотрудникам, важно прохаживаются по библиотеке осматривают хозяйским взглядом окна, двери, площади, постукивают по стенам, оценивают сантехнику и пр. В 2016 году это был Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма, в 2017 – новообразованный Департамент спорта и туризма".

Как сообщалось, правоохранительные органы РФ 28 октября 2015 года провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор 58-летняя Наталья Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (разжигание национальной ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства). 5 апреля директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение – в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, расходование Шариной средств, предназначенных для выплаты юристам Библиотеки, на ее защиту как директора БУЛ (по первому уголовному делу об экстремизме в 2011-2013 г.г.), было якобы незаконным. По словам адвоката Ивана Павлова, предъявления второго обвинения было сделано для подстраховки, из-за неуверенности в весомости первого.

2 ноября Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной по существу.

Книжный фонд Библиотеки украинской литературы (БУЛ) передадут Центру славянских культур, который создается на базе Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино ("Иностранка"), о чем предварительно шла речь еще в июле 2016 года.
библиотека, Мунтян

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