Новые санкции США коснутся высоких чинов в правительстве РФ, связанных с ГРУ

Стало известно, кого коснутся новые санкции США о которых вот-вот объявят

Санкции США в отношении России в связи с предполагаемыми кибератаками в ходе предвыборной кампании в стране коснутся чиновников, связанных с военной разведкой, передает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на собственные источники.

В сообщении также отмечается, что санкции, о которых, как ожидается, должны объявить в четверг или в пятницу, коснутся также некоторых российских государственных учреждений.

"Меры, которые, как ожидается, объявят в четверг, коснутся чиновников в российском руководстве, включая некоторых из тех, кто связан с ГРУ", – говорится в сообщении.

"Шаг США также коснется некоторых российских госучреждений и IT-компаний, связанных с ними", – отмечает "Блумберг", ссылаясь на неназванного источника.