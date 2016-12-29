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Новые санкции США коснутся высоких чинов в правительстве РФ, связанных с ГРУ http://www.segodnya.ua/img/article/7845/4_main.1483039858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/4_tn.1483039858.jpg Мир Стало известно, кого коснутся новые санкции США о которых вот-вот объявят

Новые санкции США коснутся высоких чинов в правительстве РФ, связанных с ГРУ

Сегодня, 21:30

Стало известно, кого коснутся новые санкции США о которых вот-вот объявят

Новые санкции США коснутся высоких чинов в правительстве РФ, фото cont.ws
Новые санкции США коснутся высоких чинов в правительстве РФ, фото cont.ws

Санкции США в отношении России в связи с предполагаемыми кибератаками в ходе предвыборной кампании в стране коснутся чиновников, связанных с военной разведкой, передает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на собственные источники.

В сообщении также отмечается, что санкции, о которых, как ожидается, должны объявить в четверг или в пятницу, коснутся также некоторых российских государственных учреждений.

"Меры, которые, как ожидается, объявят в четверг, коснутся чиновников в российском руководстве, включая некоторых из тех, кто связан с ГРУ", – говорится в сообщении.

"Шаг США также коснется некоторых российских госучреждений и IT-компаний, связанных с ними", – отмечает "Блумберг", ссылаясь на неназванного источника.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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