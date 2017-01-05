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Новым послом Британии в ЕС назначен экс-посол в РФ Тим Барроу http://www.segodnya.ua/img/article/7856/61_main.1483572328.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/61_tn.1483572328.jpg Мир Барроу предстоит сыграть ключевую роль в переговорах по выходу Британии из ЕС

Новым послом Британии в ЕС назначен экс-посол в РФ Тим Барроу

Сегодня, 01:25

Барроу предстоит сыграть ключевую роль в переговорах по выходу Британии из ЕС

Тим Барроу. Фото dvinanews.ru
Тим Барроу. Фото dvinanews.ru

Экс-посол Британии в РФ Тим Барроу назначен на должность посла Соединенного Королевства в ЕС, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источники в МИД Британии.

Барроу сменит на этой должности Айвана Роджерса, который был назначен послом в ЕС в ноябре 2013 года и уходит с этого поста раньше запланированного срока.

В последнее время Роджерс подвергался критике со стороны британских парламентариев за свои резкие высказывания о "брексите".

В декабре Роджерс заявил, что Британии понадобится 10 лет на заключение торгового договора с ЕС.

В сообщении о своей отставке Роджерс отметил, что у Лондона нет обширного опыта переговоров, необходимого для реализации "брексита".

Как ожидается, Барроу предстоит сыграть ключевую роль в переговорах по выходу Британии из Евросоюза. Эксперты отмечают, что его тоже сложно назвать горячим сторонником "брексита".

Тим Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год занимал должность посла Британии на Украине.

Напомним, британцы 23 июня проголосовали за выход своей страны из ЕС. В октябре Высокий суд Лондона решил, что решение о начале процедуры выхода из Евросоюза должен также принять парламент. В настоящее время Верховный суд Британии рассматривает апелляцию на это решение.

Формальные переговоры о выходе Великобритании из ЕС не начнутся до тех пор, пока премьер-министр Тереза Мэй не приведет в действие статью 50 Лиссабонского договора. По ее словам, это должно произойти к концу марта 2017 года. Таким образом, официальный выход должен произойти не позднее лета 2019 года.
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