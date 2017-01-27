Новый глава МИД Германии озвучил позицию по России

Как сообщается, Габриэль заинтересован в как можно более дружеских, интенсивных и партнерских отношениях с Россией

Новый глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заинтересован в развитии партнерских отношений с Россией как важнейшим партнером для переговоров, сообщил в пятницу официальный представитель министерства Мартин Шефер, передает РИА Новости.

"Россия – это важнейший сосед Европы. Она стоит в повестке нового главы МИД, иначе и быть не может. Она является важнейшим партнером для переговоров", – сказал Шефер журналистам в Берлине.

По его словам, Габриэль "заинтересован в как можно более дружеских, интенсивных и партнерских отношениях с Россией".

Что же касается возможной встречи нового министра с российским коллегой Сергеем Лавровым, то пока она не запланирована. По словам Шефера, она произойдет сразу же, "как только будет подходящее время". Он отметил, что оба министра уже знакомы друг с другом.

Как известно бывший глава МИД Германии покинул пост в связи с тем, что правящая коалиция выдвинула его кандидатуру на пост президента ФРГ. Выборы состоятся 12 февраля.