Новый глава Пентагона провел первый разговор с генсеком НАТО
Мэттис отметил, что США всегда сначала обращаются к Европе, когда речь идет о поиске союзников, которые могут помочь защитить общие ценности
В свой первый рабочий день новый министр обороны США Джеймс Мэттис провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Reuters.
По словам представителя Пентагона, Мэттис отметил важность военного альянса.
— Стороны обсудили важность тех ценностей, общность которых они разделяют, и министр отметил, что США всегда сначала обращаются к Европе, когда речь идёт о поиске союзников, которые могут помочь защитить эти ценности, — заявил Джефф Дэвис.
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