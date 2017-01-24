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Новый глава Пентагона провел первый разговор с генсеком НАТО http://www.segodnya.ua/img/article/7911/4_main.1485219494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/4_tn.1485219494.jpg Мир Мэттис отметил, что США всегда сначала обращаются к Европе, когда речь идет о поиске союзников, которые могут помочь защитить общие ценности

Новый глава Пентагона провел первый разговор с генсеком НАТО

Сегодня, 02:57

Мэттис отметил, что США всегда сначала обращаются к Европе, когда речь идет о поиске союзников, которые могут помочь защитить общие ценности

Джеймс Мэттис, фото AFP
Джеймс Мэттис, фото AFP

В свой первый рабочий день новый министр обороны США Джеймс Мэттис провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Reuters.

По словам представителя Пентагона, Мэттис отметил важность военного альянса.

— Стороны обсудили важность тех ценностей, общность которых они разделяют, и министр отметил, что США всегда сначала обращаются к Европе, когда речь идёт о поиске союзников, которые могут помочь защитить эти ценности, — заявил Джефф Дэвис.


Разговор у Мэттиса также состоялся, по словам пресс-секретаря, с министрами обороны Великобритании и Канады.
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Источник:

Life.ru

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