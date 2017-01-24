Новый глава Пентагона провел первый разговор с генсеком НАТО

Мэттис отметил, что США всегда сначала обращаются к Европе, когда речь идет о поиске союзников, которые могут помочь защитить общие ценности

В свой первый рабочий день новый министр обороны США Джеймс Мэттис провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Reuters.

По словам представителя Пентагона, Мэттис отметил важность военного альянса.

— Стороны обсудили важность тех ценностей, общность которых они разделяют, и министр отметил, что США всегда сначала обращаются к Европе, когда речь идёт о поиске союзников, которые могут помочь защитить эти ценности, — заявил Джефф Дэвис.

Он также добавил, что глава Пентагона и генсек НАТО пообещали друг другу консультироваться перед личной встречей в феврале.