Новый скандал с семьей Трамп: на этот раз под ударом Иванка (фото)

Дональд Трамп вступил в должность 20 января, и с тех пор в Америке не было ни одного спокойного дня. Каждый новый указ президента вызывает бурю негодования и даже становится причиной протестных акций. На днях Трамп подписал распоряжение временно остановить въезд в Соединенные Штаты граждан семи государств, среди которых оказались и сирийские беженцы. Сначала это решение осудил генеральный директор кофеен Starbucks Говард Шульц. В открытом письме к партнерам, опубликованном на сайте компании, он рассказал о том, что предпримет, чтобы помочь выходцам из других стран. Например, в течение 5 лет он собирается нанять на работу около 10 тысяч беженцев в 75 странах, где компания ведет свой бизнес, – передает peopletalk.

А еще против иммиграционной политики Трампа выступили глава Tesla Motors Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и руководитель Google Сундар Пичаи.

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Некоторые компании приступили к активным действиям. Так, сеть модных магазинов Nordstrom решила прекратить сотрудничество с модным брендом дочери президента Ivanka Trump. Свои действия они прокомментировали так: "В этом сезоне мы не будем покупать вещи этой марки. Из-за политических решений президента продажи снизились, и мы сняли бренд из своего списка на сайте".

Кстати, это не первый ритейлер, который оказался работать с брендом Ivanka Trump. Резкие высказывания ее отца стали причиной появления кампании #GrabYourWallet. Ритейлеры Shoes.com и Bellacor тоже объявили, что отказываются продавать ее вещи.

Напомним, Иванка Трамп занимается своим модным брендом с 2007 года. Изначально он выпускал только украшения, а потом и одежду, обувь и аксессуары. Иванка, кстати недавно заявила, что делами ее бренда теперь займется Эбигейл Клемм, которую она назначила президентом компании. Ведь Иванка планирует посвятить время своим трем маленьким детям, которые переезжают в Вашингтон, и будут ходить в новые школы.

Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 22 2017 в 1:52 PST

Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 28 2017 в 9:04 PST

Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 23 2017 в 7:12 PST

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп покидает собственный модный лейбл.