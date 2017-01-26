Нуланд уходит из госдепа США – СМИ

Сегодня, 10:42

Кроме помощника госсекретаря США госдепаратмент покидают еще несколько высокопоставленных дипломатов

Госдеп США покидают высокопоставленные дипломаты. Фото: rus.delfi.ee
Госдеп США покидают высокопоставленные дипломаты. Фото: rus.delfi.ee

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и еще несколько высокопоставленных американских дипломатов покидают свои должности и уходят из госдепартамента. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Заместитель госсекретаря по вопросам управления Патрик Ф. Кеннеди планирует выйти на пенсию в пятницу, говорится в сообщении госдепартамента.

К нему присоединились двое помощников секретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, подавших в отставку в среду. Джентри Смит, руководит управлением по делам иностранных представительств, также идет.

Эти четверо дипломатов присоединились к растущему списку дипломатов, находившихся на службе долгое время, но отказываются остаться в администрации Трампа.

"Этот список включает в себя Викторию Нуланд, помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, и Грегори Старра, помощника госсекретаря по дипломатической безопасности", – говорится в сообщении.

Как отмечается, хоть ни один из чиновников напрямую не связывает свою отставку с Трампом, многие дипломаты в частных разговорах выразили обеспокоенность по поводу службы в его администрации, учитывая позиции, которые он занял по многим вопросам внешней политики.

Напомним, Нуланд и помощник президента РФ Владислав Сурков провели несколько встреч для поддержки усилий по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, обсуждая Минские соглашения.
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