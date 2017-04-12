Обама должен был давно ударить по Сирии – Трамп

По его словам, если бы Обама был решительней, сегодня мир бы видел совсем другую Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация экс-президента Барака Обамы давно должна была ответить сирийскому режиму на применение химического оружия. Об этом Трамп заявил в своем интервью для Fox News, передает "Украинская правда".

"Когда я увидел, как люди используют ужасное химическое оружие, которое они договорились не использовать во времена администрации Обамы, но они нарушили это…

То, что сделал я, должна была сделать администрация Обамы, задолго до того, как я сделал это, и вы бы имели гораздо лучшую (Сирию. – Ред.)", – заявил Трамп.

"Хочу сказать вам, что когда я посмотрел на эти изображения, особенно когда вы видите их по телевидению, то Путин поддерживает дьявольскую личность. Я думаю, что это очень плохо для России и для человечества, для этого мира, но когда вы применяете газ… против группы людей, и ты видишь этих детей... Это сделало животное", – добавил он.

Напомним, американские эсминцы USS Porter и USS Ross на прошлой неделе выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку сил Башара Асада на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по авиабазе сирийской армии в провинции Хомс был сделан, исходя из "жизненно важных интересов безопасности США".