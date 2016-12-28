Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Обама намерен напоследок ввести против России еще один пакет санкций – Washington Post http://www.segodnya.ua/img/article/7837/99_main.1482911652.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/99_tn.1482911652.jpg Мир Как отмечает издание, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне

Обама намерен напоследок ввести против России еще один пакет санкций – Washington Post

Сегодня, 09:50

Как отмечает издание, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне

Барак Обама. Фото: AFP
Барак Обама. Фото: AFP

Администрация президента США Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить о введении новых санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательства в выборы президента США. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники.

Как отмечает издание, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне. Также сообщается, что некоторые из санкций, возможно, будут включать тайные операции и, в том числе, возможно, операции в киберпространстве. Объявить о публичных мерах могут уже на этой неделе.

Для введения некоторых санкций в Белом доме собираются пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия отвечать на кибератаки, осуществленные из-за рубежа, но не распространяется на случаи, когда атаки были предприняты с целью повлиять на избирательную систему, добавили в Washington Post.

Как известно, экс-спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, являющийся доверенным лицом Дональда Трампа, заявил, что избранный президент США после инаугурации отменит до 60-70% указов, подписанных Обамой.
россия, США, Обама, хакеры, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "Обама намерен напоследок ввести против России еще один пакет санкций – Washington Post". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Киссинджер. Фото: inosmi.ru

В Politico рассказали, чем "грозит" Украине подключение Киссинджера к переговорам Трампа и Путина

Сегодня, 09:26

Как отмечается, в вопросе Украины, которая потеряла Крым и часть Донбасса из-за агрессии России, Киссинджер настаивал, что она не должна присоединяться к Западу

Политика

Фото: AFP

Дипломатические победы и поражения Украины: с кем Киеву дружить в 2017 году

Сегодня, 08:00

Киеву необходимо налаживать связи с офисами оппозиционных к Украине политиков во Франции, а также улучшать отношения с Польшей, Израилем и Турцией

Экономика

Сколько сахара можно купить на пенсию в Украине, России, США и Европе (инфографика)

Сегодня, 05:49

Больше всего получают американцы, а украинские пенсионеры довольствуются 72 долларами,  на них можно купить всего 135 кг сахара 

Мир

Абэ и Обама молились за погибших, фото AFP

Премьер-министр Японии почтил память погибших в Перл-Харборе

Сегодня, 03:56

Абэ и Обама молились за погибших

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп назначит бывшего помощника Буша-младшего советником по борьбе с терроризмом

Сегодня, 03:39

В ведении Боссерта будут также находиться вопросы кибербезопасности

Мир

Марк Тонер, фото topwar.ru

Госдеп назвал "абсурдными" обвинения Эрдогана в сторону коалиции во главе с США

Сегодня, 01:46

Оснований для таких обвинений не было

Мир

Полиция эвакуировала людей с лобби Trump Tower

Сегодня, 00:47

Подозрительным предметом из-за которого началась эвакуация, оказалась сумка с детскими игрушками

Мир

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке "Исламского государства"

Вчера, 23:58

Эрдоган утверждает, что у него достаточно "подтвержденных доказательств"  

Мир

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма, фото ruscur.ru

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма

Вчера, 20:58

Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию

Мир

Ващиковский. Фото: business.ua

Попытки Трампа договориться с Путиным обречены на провал – МИД Польши

Вчера, 16:27

Ващиковский также отметил, что пока не видит признаков какого-либо резкого изменения политики США в отношении России

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.