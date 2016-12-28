Обама намерен напоследок ввести против России еще один пакет санкций – Washington Post

Как отмечает издание, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне

Администрация президента США Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить о введении новых санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательства в выборы президента США. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники.

Как отмечает издание, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне. Также сообщается, что некоторые из санкций, возможно, будут включать тайные операции и, в том числе, возможно, операции в киберпространстве. Объявить о публичных мерах могут уже на этой неделе.

Для введения некоторых санкций в Белом доме собираются пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия отвечать на кибератаки, осуществленные из-за рубежа, но не распространяется на случаи, когда атаки были предприняты с целью повлиять на избирательную систему, добавили в Washington Post.

Как известно, экс-спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, являющийся доверенным лицом Дональда Трампа, заявил, что избранный президент США после инаугурации отменит до 60-70% указов, подписанных Обамой.