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Обама написал прощальное письмо американцам http://www.segodnya.ua/img/article/7900/6_main.1484867235.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/6_tn.1484867235.jpg Мир По его словам, благодаря американцам он стал лучше как президент и как человек

Обама написал прощальное письмо американцам

Сегодня, 01:07

По его словам, благодаря американцам он стал лучше как президент и как человек

Барак Обама, фото AFP
Барак Обама, фото AFP

Президент США Барак Обама, который уходит со своего поста в пятницу, написал прощальное письмо американцам. Текст письма размещен на сайте Белого дома.

Обама пояснил, что по традиции президент оставляет напутственную записку своему преемнику в Овальном кабинете.

"Но прежде чем я оставлю записку для нашего 45-го президента, я хочу в последний раз сказать вам спасибо за честь служить вашим 44-м президентом", — говорится в письме Обамы.

По его словам, благодаря американцам он стал лучше как президент и как человек. "Все мы, вне зависимости от партии, должны с головой уйти в работу — радостную работу гражданина", — сказал Обама. Он пообещал поддерживать американцев в этом направлении в качестве рядового гражданина.

"Америка — это не проект какого-либо одного человека. Самое мощное слово в нашей демократии — это слово "мы", — заявил Обама. Он напомнил три известных фразы: "Мы, народ" (первые слова Конституции США), "Мы преодолеем" (известная песня и лозунг протеста) и "Да, мы можем" (предвыборный слоган Обамы в 2008 году).

Ранее Обама выступил с прощальным обращением к американскому народу, с последним радиообращением, прощальной записью в Twitter и прощальной пресс-конференции. Обама пробыл на посту президента США два четырехлетних срока и не может баллотироваться вновь. Президентом на церемонии инаугурации в пятницу станет избранный в ноябре Дональд Трамп.
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РИА Новости

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