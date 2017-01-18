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Обама об атаках хакеров РФ: Наши враги существуют http://www.segodnya.ua/img/article/7896/3_main.1484770003.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/3_tn.1484770003.jpg Мир Президент США рассказал о ситуации вокруг российских кибератак и WikiLeaks

Обама об атаках хакеров РФ: Наши враги существуют

Сегодня, 22:05

Президент США рассказал о ситуации вокруг российских кибератак и WikiLeaks

Барак Обама. Фото: AFP
Барак Обама. Фото: AFP

В новую кибер-эру США должны обеспечить правильный баланс прозрачности и признать, что враги Америки существуют. Об этом сообщил президент США Барак Обама в ходе итоговой пресс-конференции, передает телеканал "112 Украина".

"Что касается WikiLeaks, – не вижу здесь противоречий. В общем, я не давал комментария по WikiLeaks. Выводы относительно российских хакеров не свидетельствовали о том, хотели ли WikiLeaks опубликовать какие-то электронные письма или нет. И много внимания я не уделяю твитам господина Асанджа. И я просто направил в отдел юстиции, ведь они занимаются вопросом экстрадиции, которые могут быть связны с ним. В целом скажу, что в новую кибер-эру должны обеспечить правильный баланс прозрачности и подотчетности нашей демократии, но должны также признать, что наши враги существуют, и они хотят применить эту открытость против нас", – сказал Обама.

Напомним, 29 декабря США расширили санкции против России в ответ на хакерские атаки, проведенные в середине июня: по версии Белого дома российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, в том числе получив доступ к информации о новоизбранном президенте Дональде Трампе. США объявили персонами нон-грата 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, они уже покинули страну.

Также обнародованные Минфином США санкции касаются шести человек и пяти ведомств, в том числе и ФСБ России.

Кроме того, предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине.
россия, США, Обама, хакеры, враги, кибератака

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