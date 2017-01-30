Обама поддержал протесты против Трампа

Сегодня, 23:44

Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране

Барак Обама, фото AFP
Барак Обама, фото AFP

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, ушедший в отставку 10 дней назад, поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа и заявил, что "на кону стоят американские ценности". Он также упомянул о "фундаментальных разногласиях" с новым главой государства по указу о защите США от терроризма.

"Президент Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране… Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, — это именно то, чего он (Обама — ред.) ожидает от них, когда на кону стоят американские ценности", — говорится в заявлении представителя бывшего главы государства, распространенном изданием Politico.

"Что касается сравнений с решениями президента Обамы по внешней политике, то, как вы уже слышали, президент (Обама — ред.) фундаментально не согласен с предложением проводить дискриминацию против лиц из-за их веры или религии", — добавил  его представитель.

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.
США, президент, барак обама, Обама, указ, чиновники, документ, трамп, въезд, экс-президент, граждане, представитель, ценности

Вы сейчас просматриваете новость "Обама поддержал протесты против Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Закрыть границу и построить стену: значимые решения первой недели президентства Дональда Трампа

26 Января, 20:16

В ответ на политику нового президента в американской столице не утихают акции протеста

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Иммигарционный указ Трампа "аукнулся" авиакомпаниям по всему миру

Сегодня, 18:35

Как отмечается, введенные США ограничения не вносят достаточной ясности в вопрос о том, кого можно допускать к полету

Мир

Турецкая авиакомпания возместит убытки пострадавшим из-за указа Трампа. Фото: turkishairlines.com

Turkish Airlines вернет деньги пассажирам, которые не могут вылететь в США из-за указа Трампа

Сегодня, 18:25

При этом турецкая авиакомпания не будет вызмать штрафы с пострадавших от ренонансного указа Трампа пассажиров

Политика

Фото: AFP

Для Порошенко важно узнать впечатления Меркель от разговора с Трампом - эксперт

Сегодня, 17:42

Для президента очень важно скоординировать позицию по Донбассу накануне визита в США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования