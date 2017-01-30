Обама поддержал протесты против Трампа

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, ушедший в отставку 10 дней назад, поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа и заявил, что "на кону стоят американские ценности". Он также упомянул о "фундаментальных разногласиях" с новым главой государства по указу о защите США от терроризма.

"Президент Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране… Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, — это именно то, чего он (Обама — ред.) ожидает от них, когда на кону стоят американские ценности", — говорится в заявлении представителя бывшего главы государства, распространенном изданием Politico.

"Что касается сравнений с решениями президента Обамы по внешней политике, то, как вы уже слышали, президент (Обама — ред.) фундаментально не согласен с предложением проводить дискриминацию против лиц из-за их веры или религии", — добавил его представитель.

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.



