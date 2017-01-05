Обама похвастался тем, как изменил Америку

Действующий президент США уверен, что заложил новый фундамент для своей страны

В США при нынешней администрации был формирован новый фундамент. Об этом заявил президент Барак Обама.

"В тот момент, когда я готовлюсь передать [ядерную] кнопку и стать обычным гражданином страны, я с гордостью говорю, что мы заложили для Америки новый фундамент", – говорится в письме, с которым к американскому народу обратился действующий президент.

Обама, в частности, отметил, что при нем в США сделаны первые шаги по преодолению неравенства. В письме он также высказался в пользу более жесткого контроля над продажей оружия.

"Мы не ошибемся, если скажем, что насилие, осуществляемое с помощью оружия, распространяется в стране как эпидемия", – подчеркнул Обама.

По его словам, "только за последнее десятилетие более 100 тысяч людей было убито в результате этого насилия, миллионы стали жертвами нападений, грабежей и других преступлений, связанных с оружием".

Одновременно опубликованы письма министров американской администрации, в которых описываются достижения Америки за последние восемь лет, когда Обама занимал пост президента США.

Напомним, ранее избранный президент Дональд Трамп пообещал отменить до 70 указов и нововведений Обамы.