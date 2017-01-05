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Обама попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий http://www.segodnya.ua/img/article/7856/62_main.1483572622.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/62_tn.1483572622.jpg Мир Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь

Обама попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий

Сегодня, 01:30

Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь

Обама попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий, фото AFP
Обама попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий, фото AFP

Президент США Барак Обама на базе в Форт-Майер, штат Вирджиния, попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий, об этом сообщили на Радио Свобода в четверг.

В своем выступлении Обама сказал, что для него не было "большей привилегии и большей чести, чем служить в качестве главнокомандующего величайших военных в мире".

На мероприятии присутствовали – генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, министр обороны Эш Картер и вице-президент Джо Байден.

Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь.

После представления флагов родов войск и исполнения национального гимна, уходящему президенту была вручена медаль за выдающиеся заслуги в военном строительстве. Презентацию провел генерал Д.Данфорд, который высоко оценил действия президента как Верховного главнокомандующего.

Кроме того, на сайте Белого дома представлены достижения Обамы как президента США –его борьба с терроризмом и уничтожение Усамы Бен Ладена, создание системы противоракетной обороны и сдерживание агрессивных устремлений России.

Картер рассказал о военных достижениях последних восьми лет президентства Обамы, которые прошли в соответствии американских ценностей. Картер также похвалил Обаму за умелое руководство вооруженными силами страны и за принятие необходимых решений.

20 января 2017 г. Барак Обама покинет пост президента США. Новым лидером американцев станет Дональд Трамп.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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