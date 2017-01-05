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Прощание Обамы с вооруженными силами США омрачил неприятный инцидент http://www.segodnya.ua/img/article/7858/12_main.1483629618.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/12_tn.1483629618.jpg Мир Глава Белого дома произнес прощальную речь перед ВС США на базе в Форт-Майер. В ходе речи Обамы член почетного караула потерял сознание

Прощание Обамы с вооруженными силами США омрачил неприятный инцидент

Сегодня, 17:19

Глава Белого дома произнес прощальную речь перед ВС США на базе в Форт-Майер. В ходе речи Обамы член почетного караула потерял сознание

Фото: AFP
Фото: AFP

Уходящий президент США Барак Обама призвал к гладкой передаче контроля над вооруженными силами Дональду Трампу.

С таким призывом он выступил, прощаясь с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий, сообщает "Левый берег" со ссылкой на Daily Mail.

В своей речи Обама сказал, что для него не было "большей привилегии и большей чести, чем служить в качестве главнокомандующего величайшей армии в мире".

"Размышляя о проблемах, с которыми мы вместе сталкивались, и о тех, что еще впереди, я считаю, что одна из самых больших задач, стоящих перед нашими вооруженными силами – это сохранить высочайшее доверие, которое американский народ справедливо предоставил вам", – сказал Обама, обращаясь к военным.

"Мы никогда не должны колебаться с тем, чтобы действовать, когда это необходимо для защиты нашей страны, но мы также не должны никогда бросаться в войну, потому что это должно быть последней, а не первой мерой", – добавил он.

Обама также призвал к гладкой передаче контроля над вооруженными силами США будущему главнокомандующему Дональду Трампу.

Как сообщает DailyMail, в ходе речи Обамы член почетного караула потерял сознание.

На мероприятии присутствовали министр обороны США Эштон Картер, вице-президент Джо Байден и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

В ходе церемонии Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь.

После представления флагов родов войск и исполнения национального гимна, Данфорд вручил Обаме медаль армии США "За выдающиеся заслуги".

Кроме того, на сайте Белого дома представлены достижения Обамы в качестве президента США – его борьба с терроризмом и уничтожение Усамы Бин Ладена, создание системы противоракетной обороны и сдерживание агрессивных действий России.

Картер также похвалил Обаму за умелое руководство Вооруженными силами страны.

Ранее в январе Барак Обама заявил, что обратится к нации с прощальной речью 10 января. Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.
США, Обама, трамп

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Источник:

Левый берег

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