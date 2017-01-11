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Обама пригласил Трампа в Белый дом на кофе http://www.segodnya.ua/img/article/7871/13_main.1484122080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/13_tn.1484122080.jpg Мир Новый американский лидер с женой вместе с Обамой после кофе отправятся вместе на инаугурацию

Обама пригласил Трампа в Белый дом на кофе

Сегодня, 10:08

Новый американский лидер с женой вместе с Обамой после кофе отправятся вместе на инаугурацию

Трамп и Обама. Фото: AFP
Трамп и Обама. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп со своей женой перед инаугурацией посетит Белый дом по приглашению действующего американского лидера Барака Обамы. Об этом сообщает издание The Hill cо ссылкой на помощника Трампа.

Сообщается, что перед началом церемонии инаугурации Трамп с Меланьей могут зайти в Белый дом к Обаме на кофе.

"Они пойдут в Белый дом, куда их пригласили на кофе или чай, проведут там полчаса или около того, а затем они направятся вместе на инаугурацию", – сказал председатель инаугурационного комитета Том Баррак.

Отмечается, что это давняя традиция в США, когда действующий президент приглашает преемника в Белый дом утром в день инаугурации.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, во время которой действующий президент Барак Обама передаст полномочия главы государства.
Белый дом, Обама, инаугурация, кофе, трамп, президент США

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Источник:

112.ua

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