Обама пригласил Трампа в Белый дом на кофе

Новый американский лидер с женой вместе с Обамой после кофе отправятся вместе на инаугурацию

Новоизбранный президент США Дональд Трамп со своей женой перед инаугурацией посетит Белый дом по приглашению действующего американского лидера Барака Обамы. Об этом сообщает издание The Hill cо ссылкой на помощника Трампа.

Сообщается, что перед началом церемонии инаугурации Трамп с Меланьей могут зайти в Белый дом к Обаме на кофе.

"Они пойдут в Белый дом, куда их пригласили на кофе или чай, проведут там полчаса или около того, а затем они направятся вместе на инаугурацию", – сказал председатель инаугурационного комитета Том Баррак.

Отмечается, что это давняя традиция в США, когда действующий президент приглашает преемника в Белый дом утром в день инаугурации.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, во время которой действующий президент Барак Обама передаст полномочия главы государства.