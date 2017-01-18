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Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу http://www.segodnya.ua/img/article/7892/14_main.1484693534.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/14_tn.1484693534.jpg Мир Тюремный срок истечет 17 мая 2017 года

Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу

Сегодня, 00:52

Тюремный срок истечет 17 мая 2017 года

Челси Мэннинг, фото AFP
Челси Мэннинг, фото AFP

Уходящий президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks американскому военному Брэдли Мэннингу, признанному судом в 2015 году женщиной и взявшему имя Челси, передает агентство Sputnik со ссылкой на Белый дом.

Ранее сообщалось, что Обама поместил Мэннинга в окончательный список заключенных, в отношении которых возможно смягчение наказания.

"Челси Элизабет Мэннинг… Смягчение наказания: тюремный срок истечет 17 мая 2017 года", — приводит агентство отрывок из пресс-релиза Белого дома.

Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения.

В феврале 2015 года стало известно, что Мэннингу впервые в истории вооруженных сил США разрешили пройти курс гормональной терапии для превращения в женщину, оставаясь при этом в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт. В апреле 2014 года суд штата Канзас разрешил Мэннингу взять женское имя Челси Элизабет. О том, что он хочет жить как женщина и носить соответствующее имя, информатор WikiLeaks заявил вскоре после того, как был доставлен в место отбывания наказания. Заявление Мэннинга серьезно осложнило вопрос его содержания, поскольку в тюрьме Форт-Ливенуорта находятся исключительно мужчины. В марте 2015 года военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Мэннинга женщиной.
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Источник:

РИА Новости

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