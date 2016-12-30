Обама: США продолжат отвечать на действия РФhttp://www.segodnya.ua/img/article/7845/51_main.1483062834.jpghttp://www.segodnya.ua/img/article/7845/51_tn.1483062834.jpg2016-12-30T03:53:02+02:00Мир
Президент США заявил, что объявленные санкции − не полный перечень мер против России
Обама: США продолжат отвечать на действия РФ
Сегодня, 03:53
Просмотров: ...
Президент США заявил, что объявленные санкции − не полный перечень мер против России
Президент СШАБарак Обама заявил, что санкции против РФ введены в ответ на "вмешательство в выборы в США" и "давление на дипломатов США".
"Сегодня я распорядился о ряде действий в ответ на агрессивное давление российского правительства на американские официальные лица, а также в ответ на кибероперации, направленные против выборов в США", − говорится в письменном заявлении Обамы.
По мнению президента США, "все американцы должны быть обеспокоены действиями России".
Обама также заявил, что США не ограничатся публично объявленными мерами против России.
"Эти действия − не полный перечень нашего ответа на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать разнообразные действия в то время и в том месте, которое выберем сами, и некоторые из этих действий не будут публично объявлены", − отметил президент США.
Он подтвердил, что объявленные санкции коснутся девяти лиц и организаций в РФ.
"Я ввел санкции против девяти организаций и физических лиц: ГРУ и ФСБ − двух российских разведслужб, четырех отдельных офицеров ГРУ и трех компаний, которые предоставили материальную поддержку кибероперациям ГРУ. Кроме того, министерство финансов вводит санкции против двух российских лиц за использование кибер-средств для хищения денежных средств и частной информации", − подчеркнул Обама.
Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США.
Обама подтвердил, что Госдеп закроет два российских объекта недвижимости в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы используются для разведывательной деятельности.
Ранее сообщалось, что Госдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатов.
В России действия администрации Обамы назвали проявлением агрессии и обещали адекватный ответ.
Комментарии