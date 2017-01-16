Обама: Трампа не нужно недооценивать

Нынешний президент США призвал конгрессменов-республиканцев и сторонников Трампа по всей стране не допустить "разрушения норм и традиций"

Уходящий президент США Барак Обама считает, что его преемника на этом посту Дональда Трампа не стоит недооценивать.

"Все должны признать, что не стоит недооценивать этого парня, потому что он станет 45-м президентом Соединенных Штатов", – сказал нынешний хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он нынешнюю передачу власти "самой странной за всю историю" США, Обама назвал ее "необычной". "Я подозреваю, что избранный президент согласится с этим", – отметил глава государства, который покинет свой пост уже 20 января.

"Мы входим в эпоху, в которой множество людей получает информацию благодаря сообщениям в сети Twitter, слоганам и заголовкам [новостей], которые они видят на экране своих телефонов", – прокомментировал американский лидер использование Трампом популярного сервиса микроблогов.

"В этом есть некая сила, но существует также и опасность", – считает президент. По мнению Обамы, для решения проблем следует разбираться в их сути, а не просто читать заголовки.

Он призвал конгрессменов-республиканцев и сторонников Трампа по всей стране не допустить "разрушения норм и традиций" Соединенных Штатов.

Напомним, полномочия действующего президента США и его команды истекают 20 января, в день вступления в должность 45-го президента страны Дональда Трампа.