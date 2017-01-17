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Обама уходит с поста президента с рейтингом одобрения 58% – опрос http://www.segodnya.ua/img/article/7888/95_main.1484640310.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/95_tn.1484640310.jpg Мир Предыдущий президент Джордж Буш-младший покинул Белый дом с рейтингом 40%, Билл Клинтон, покидая Белый дом, был популярен среди 57% американцев

Обама уходит с поста президента с рейтингом одобрения 58% – опрос

Сегодня, 10:01

Предыдущий президент Джордж Буш-младший покинул Белый дом с рейтингом 40%, Билл Клинтон, покидая Белый дом, был популярен среди 57% американцев

Барак Обама. Фото: AFP
Барак Обама. Фото: AFP

Положительно относятся к президенту США Бараку Обаме 58% американцев. Об этом свидетельствуют данные исследования института общественного мнения Gallup. Как сообщает Gallup, максимального значения рейтинг популярности Обамы достиг во время его инаугурация в январе 2009 года и составил 78%.

Наименьший показатель одобрение деятельности Обамы среди американцев составил 42% и был зафиксирован в ноябре 2014 года после выборов в Конгресс и Палату представителей, когда республиканцы получили большинство голосов.

Предыдущий президент Джордж Буш-младший покинул Белый дом с рейтингом 40%. Билл Клинтон, покидая Белый дом, был популярен среди 57% американцев. Когда Джорд Буш сложил полномочия в 1993 году, к нему положительно относилось 62% населения США.

Результаты опроса основаны на телефонных интервью, которые институт провел 4-8 января 2017 года, со случайной выборкой из 1032 граждан США в возрасте 18 лет и старше, проживающих по всей территории США.

Как известно, результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC вместе с агентством АП, свидетельствуют о том, что большая часть жителей США считает, что покидающий свой пост президент США Барак Обама не сумел воплотить в жизнь предвыборные обещания.

Так, 22% респондентов уверены, что Обама не сделал этого, а еще 44% заявили, что, несмотря на все старания президента, его попытки не увенчались успехом. При этом 32% опрошенных отметили, что Обама смог исполнить предвыборные обещания.
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Источник:

РБК-Украина

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