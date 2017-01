Обама улетел от Капитолия на вертолете (видео)

Президент Барак Обама, полномочия которого завершились сегодня, покинул площадь перед Капитолием в Вашингтоне, следуя американской традиции – на вертолете.

The Obamas leave Washington following Donald Trump's #inauguration as the 45th President of the United States https://t.co/WwUmCKo5or