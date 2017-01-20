Обама улетел от Капитолия на вертолете (видео)

Отметим, что отбытие по воздуху прошлого президента США из-под здания Капитолия после инаугурационной речи нового президента является традиционным для США

Президент Барак Обама, полномочия которого завершились сегодня, покинул площадь перед Капитолием в Вашингтоне, следуя американской традиции – на вертолете.

The Obamas leave Washington following Donald Trump's #inauguration as the 45th President of the United States https://t.co/WwUmCKo5or — NBC News (@NBCNews) 20 січня 2017 р.

Напомним, день инаугурации в Вашингтоне ознаменовался протестами против избранного президента США Дональда Трампа: демонстранты требовали импичмента Трампу и блокировали подходы к месту проведения церемонии.

Как известно, в истории США всего было 57 инаугураций, слова клятвы произносились в десяти разных местах.

Джордж Вашингтон, например, начал эту традицию в 1789 году в Нью-Йорке. Когда он через четыре года шел на второй срок, он произносил слова клятвы уже в Филадельфии. Первая инаугурация в Капитолии состоялась в 1829 году, когда президентом США стал Эндрю Джексон.

Но были и исключения – восемь вице-президентов США принимали присягу из-за смерти лидеров государства (от Линкольна в 1865 гг. до Кеннеди, 1963), и в одном случае – из-за отставки президента Никсона в августе 1974 года.

После того, как Дональд Трамп и Майк Пенс присягнут на Библии, глава государства обратился к нации с инаугурационной речью. Ее важность заключается в том, что президент объявит основные вехи политики государства при новой администрации, поэтому к ней приковано основное внимание не только американцев, но и мировых лидеров.

Президент, полномочия которого завершились, традиционно улетает от Капитолия на вертолете. После этого начинается наиболее зрелищное событие – инаугурационный парад. Фактически, это торжественное шествие нового лидера США от здания Конгресса в своей новой резиденции – Белому дому.

Вечером этого же дня, по традиции, проходят инаугурационные балы. На следующий день, в субботу, в Национальном кафедральном соборе Вашингтона запланировано богослужение.