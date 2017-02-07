Обама устроил "дуэль" по серфингу с британским миллиардером Брэнсоном

Сегодня, 16:59

Экс-президент США вместе с семьей отдыхает на Виргинских островах на вилле британского миллиардера

Барак Обама. Фото: Jack Brockway/Virgin.com
Барак Обама. Фото: Jack Brockway/Virgin.com

Бывший президент США Барак Обама отдыхает вместе с британским миллиардером на элитном курорте бизнесмена на Британских Виргинских островах. Об этом Бренсон сообщает у себя в блоге, сообщает time.com.

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Фото: Jack Brockway/Virgin.com

Во время отдыха экс-президент научиться кайтсерфингу, то есть серфингу с воздушным змеем. Сам миллиардер решил позаниматься серфингом на доске с подводным крылом. В результате получилась дружеская "дуэль", в которой победил Барак Обама.

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Фото: Jack Brockway/Virgin.com

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент США Барак Обама вместе с семьей отдыхает на Виргинских островах на вилле британского миллиардера, владельца холдинга Virgin Group Ричарда Брэнсона.
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