Обама устроил "дуэль" по серфингу с британским миллиардером Брэнсоном

Экс-президент США вместе с семьей отдыхает на Виргинских островах на вилле британского миллиардера

Бывший президент США Барак Обама отдыхает вместе с британским миллиардером на элитном курорте бизнесмена на Британских Виргинских островах. Об этом Бренсон сообщает у себя в блоге, сообщает time.com.

Фото: Jack Brockway/Virgin.com

Во время отдыха экс-президент научиться кайтсерфингу, то есть серфингу с воздушным змеем. Сам миллиардер решил позаниматься серфингом на доске с подводным крылом. В результате получилась дружеская "дуэль", в которой победил Барак Обама.

Фото: Jack Brockway/Virgin.com

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент США Барак Обама вместе с семьей отдыхает на Виргинских островах на вилле британского миллиардера, владельца холдинга Virgin Group Ричарда Брэнсона.