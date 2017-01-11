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Обама в прощальной речи припугнул американцев Россией и Китаем http://www.segodnya.ua/img/article/7870/83_main.1484116153.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/83_tn.1484116153.jpg Мир Президент США уверен, что демократия находится под угрозой

Обама в прощальной речи припугнул американцев Россией и Китаем

Сегодня, 08:15

Президент США уверен, что демократия находится под угрозой

Обама выступил с прощальной речью. Фото: AFP
Обама выступил с прощальной речью. Фото: AFP

Москва и Пекин не сравнятся по влиянию с Вашингтоном, если только американцы и в дальнейшем не отступятся от своих традиционных ценностей. Об этом в своей прощальной речи заявил президент США Барак Обама. 

Значительную часть своей речи Обама посвятил борьбе с международным терроризмом, подчеркнув, что именно США уничтожили десятки тысяч боевиков. Обама призвал американцев к бдительности и заявил, что демократия находится под угрозой и призвал их восстанавливать демократические институты. 

"Наши соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей. Призываю сограждан быть бдительными, но не поддаваться страху перед лицом внешних вызовов", – отметил Обама.

Обама несколько раз повторил, что США всегда остаются в рамках закона.

Напомним, полномочия действующего президента США и его команды истекают 20 января, в день вступления в должность 45-го президента страны Дональда Трампа.
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Источник:

НТВ

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