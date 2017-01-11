Обама в прощальной речи припугнул американцев Россией и Китаем

Москва и Пекин не сравнятся по влиянию с Вашингтоном, если только американцы и в дальнейшем не отступятся от своих традиционных ценностей. Об этом в своей прощальной речи заявил президент США Барак Обама.

Значительную часть своей речи Обама посвятил борьбе с международным терроризмом, подчеркнув, что именно США уничтожили десятки тысяч боевиков. Обама призвал американцев к бдительности и заявил, что демократия находится под угрозой и призвал их восстанавливать демократические институты.

"Наши соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей. Призываю сограждан быть бдительными, но не поддаваться страху перед лицом внешних вызовов", – отметил Обама.

Обама несколько раз повторил, что США всегда остаются в рамках закона.

Напомним, полномочия действующего президента США и его команды истекают 20 января, в день вступления в должность 45-го президента страны Дональда Трампа.