Obamacare скоро станет историей – Трамп

Избранный президент США назвал этот закон о медицинском обслуживании непозволительным по средствам

В самое ближайшее время в США будет упразднена программа обязательного медицинского страхования, получившая неофициальное название Obamacare. Об этом в Twitter сообщил избранный президент США Дональд Трамп.

"Этот "непозволительный по средствам" Закон о медицинском обслуживании скоро станет историей!" – написал он.

The "Unaffordable" Care Act will soon be history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2017 г.

Как известно, Сенат США принял резолюцию о подготовке к 27 января законопроекта об отказе от реформы медицинского страхования, закон о которой подписал покидающий свой пост президент Барак Обама.

Ранее избранный вице-президент США Майк Пенс заявлял, что первым шагом Дональда Трампа на посту президента США станет отмена обязательного медицинского страхования, получившего по имени уходящего главы государства Барака Обамы название Obamacare.

Отмена Obamacare была одним из главных обещаний, данных Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании. Он называл эту реформу катастрофой и обещал провести собственные преобразования, которые устранят недочеты проекта его предшественника. Однако после победы 8 ноября он не исключил того, что ряд положений Obamacare будет сохранен.

Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медицинским обслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.