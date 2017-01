Obamacare скоро станет историей – Трамп

В самое ближайшее время в США будет упразднена программа обязательного медицинского страхования, получившая неофициальное название Obamacare. Об этом в Twitter сообщил избранный президент США Дональд Трамп.

"Этот "непозволительный по средствам" Закон о медицинском обслуживании скоро станет историей!" – написал он.

The "Unaffordable" Care Act will soon be history!