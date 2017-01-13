Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Obamacare скоро станет историей – Трамп http://www.segodnya.ua/img/article/7880/45_main.1484315987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/45_tn.1484315987.jpg Мир Избранный президент США назвал этот закон о медицинском обслуживании непозволительным по средствам

Obamacare скоро станет историей – Трамп

Сегодня, 15:56

Избранный президент США назвал этот закон о медицинском обслуживании непозволительным по средствам

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

В самое ближайшее время в США будет упразднена программа обязательного медицинского страхования, получившая неофициальное название Obamacare. Об этом в Twitter сообщил избранный президент США Дональд Трамп.

"Этот "непозволительный по средствам" Закон о медицинском обслуживании скоро станет историей!" – написал он.

Как известно, Сенат США принял резолюцию о подготовке к 27 января законопроекта об отказе от реформы медицинского страхования, закон о которой подписал покидающий свой пост президент Барак Обама.

Ранее избранный вице-президент США Майк Пенс заявлял, что первым шагом Дональда Трампа на посту президента США станет отмена обязательного медицинского страхования, получившего по имени уходящего главы государства Барака Обамы название Obamacare.

Отмена Obamacare была одним из главных обещаний, данных Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании. Он называл эту реформу катастрофой и обещал провести собственные преобразования, которые устранят недочеты проекта его предшественника. Однако после победы 8 ноября он не исключил того, что ряд положений Obamacare будет сохранен.

Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медицинским обслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.
США, Обама, трамп, сенат, obamacare

Вы сейчас просматриваете новость "Obamacare скоро станет историей – Трамп". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп назвал организаторов распространения фейковых новостей о "компромате РФ"

Сегодня, 14:54

Он добавил, что его администрация будет иметь полный доклад о кибератаках на США в течение 90 дней

Звезды

Мадонна выступит против Трампа. Фото: AFP

Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа

Сегодня, 14:39

Певица выложила в Twitter интимную фотографию с призывом к действию

Мир

Песков. Фото: star-magazine.ru

Кремль решил поставить точку в скандале с "российским" компроматом на Трампа

Сегодня, 13:01

По словам Пескова, в Москве обсуждение этой "фальшивки" завершено, у Путина так долго "фальшивки" не обсуждают

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Трамп стремится заключить сделку с Россией" - Аслунд

Сегодня, 12:12

Если Трамп отменит санкции против России, Конгресс, скорее всего, снова введет их 

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Бессмертный: Трамп – это финал нынешнего мирового порядка

Сегодня, 11:35

Мировые лидеры, вероятно, вынуждены будут сесть за стол переговоров после прихода миллиардера к власти в США, считает экс-политик

Мир

Джо Байден. Фото AFP

Байден передал Пенсу записки с советами по Украине

Сегодня, 11:10

Вице-президент отметил, что его преемник более информирован о России, нежели Трамп

Политика

В США обсуждают возможные связи Трампа с РФ. Фото AFP

"Было бы удивительно, если бы ФСБ не имело компромата на Трампа", - Аслунд

Сегодня, 11:08

По политике в отношении России Трамп и Флинн будут стоять против Тиллерсона и Мэттиса, считает эксперт

Мир

Меркель. Фото: AFP

Меркель предупредила ЕС, что поддержка США с приходом Трампа может исчезнуть

Сегодня, 08:54

По ее словам, Европа стоит перед лицом самых сложных вызовов за последние десятилетия, конфликтов у своих границ, таких как в Украине

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.