Обидчица Элины Свитолиной выиграла турнир в Брисбене (фото)
Чешка Каролина Плишкова выиграла теннисный турнир в Брисбене, обыграв француженку Корне
Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.
Третья ракетка турнира Плишкова в финале разгромила француженку Ализе Корне со счетом 6:0, 6:3.
Плишкова завоевала в Брисбене свой первый титул WTA в сезоне в одиночном разряде и седьмой в карьере.
Напомним, что в полуфинале Плишкова обыграла Элину Свитолину.
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