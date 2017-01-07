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Обидчица Элины Свитолиной выиграла турнир в Брисбене (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/80_main.1483790326.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/80_tn.1483790326.jpg Мир Чешка Каролина Плишкова выиграла теннисный турнир в Брисбене, обыграв француженку Корне

Обидчица Элины Свитолиной выиграла турнир в Брисбене (фото)

Сегодня, 14:28

Чешка Каролина Плишкова выиграла теннисный турнир в Брисбене, обыграв француженку Корне

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.

Третья ракетка турнира Плишкова в финале разгромила француженку Ализе Корне со счетом 6:0, 6:3.

Плишкова завоевала в Брисбене свой первый титул WTA в сезоне в одиночном разряде и седьмой в карьере.

Напомним, что в полуфинале Плишкова обыграла Элину Свитолину.
Элина Свитолина, WTA, теннисистка, Элиз Корне, Каролина Плишкова

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Источник:

Сегодня|Спорт

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