Обидчик Кличко Тайсон Фьюри отрекся от цыганских корней

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри в воскресенье отрекся от цыганских корней и сменил ник в Twitter. Вместо Gypsy King (Цыганский король) Фьюри сделал себе ник Gorga Tys. Gorga – слово из цыганского сленга, обозначающее всех нецыган, сообщает boxing-mma.com

"Я больше не цыган. Отныне зовите меня Gorga Tys. Новый 2017-й начинается. Просто не чувствую себя цыганом. У меня другая вера, не соответствующая цыганской культуре. Я разоблачаю самого себя, я больше не цыган", – написал Фьюри в Twitter.

В понедельник Фьюри рассказал, что первый день в новом качестве прошел хорошо. "Прекрасный первый день в качестве не цыгана. Жизнь стала легче, и я ей наслаждаюсь".

В конце 2015 года Тайсон Фьюри по очкам победил Владимира Кличко и отобрал у украинского боксера все его чемпионские пояса. Затем в 2016 году Фьюри несколько раз переносил бой-реванш с Кличко, а осенью в его организме обнаружили кокаин и дисквалифицировали.

I am no longer being a gypsy. from now on call me Gorga Tys, 2017 new beginning. — gorga TYS (@Tyson_Fury) 8 січня 2017 р.

I just feel I'm not a Gypsy, I don't have the same beliefs as the gypsy culture, I denounce and I am a gypsy any longer. — gorga TYS (@Tyson_Fury) 8 січня 2017 р.