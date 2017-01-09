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Обидчик Кличко Тайсон Фьюри отрекся от цыганских корней http://www.segodnya.ua/img/article/7865/57_main.1483966339.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/57_tn.1483966339.jpg Мир Тайсон Фьюри сменил свой ник в Twitter с Gypsy King на Gorga Tys

Обидчик Кличко Тайсон Фьюри отрекся от цыганских корней

Сегодня, 15:10

Тайсон Фьюри сменил свой ник в Twitter с Gypsy King на Gorga Tys

Тайсон Фьюри. Фото AFP
Тайсон Фьюри. Фото AFP

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри в воскресенье отрекся от цыганских корней и сменил ник в Twitter. Вместо Gypsy King (Цыганский король) Фьюри сделал себе ник Gorga Tys. Gorga – слово из цыганского сленга, обозначающее всех нецыган, сообщает boxing-mma.com

"Я больше не цыган. Отныне зовите меня Gorga Tys. Новый 2017-й начинается. Просто не чувствую себя цыганом. У меня другая вера, не соответствующая цыганской культуре. Я разоблачаю самого себя, я больше не цыган", – написал Фьюри в Twitter.

В понедельник Фьюри рассказал, что первый день в новом качестве прошел хорошо. "Прекрасный первый день в качестве не цыгана. Жизнь стала легче, и я ей наслаждаюсь".

В конце 2015 года Тайсон Фьюри по очкам победил Владимира Кличко и отобрал у украинского боксера все его чемпионские пояса. Затем в 2016 году Фьюри несколько раз переносил бой-реванш с Кличко, а осенью в его организме обнаружили кокаин и дисквалифицировали.
цыгане, боксер, Владимир Кличко, Тайсон Фьюри

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Источник:

boxing-mma.com

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