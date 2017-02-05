Обложка с Трампом, обезглавившим статую Свободы, спровоцировала скандал (фото)

Сегодня, 07:23

Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии"

Влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel вызвал волну критики из-за обложки, на которой изображен президент США Дональд Трамп, который обезглавливает статую Свободы, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Несколько немецких газет раскритиковали изображения, а заместитель председателя Европарламента назвал обложку безвкусной. Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии".

Отношения между США и Германией ухудшились с приходом на пост президента Дональда Трампа, который раскритиковал политику немецкого канцлера Ангелы Меркель, пишет издание.

В прошлом месяце он заявил, что политика, позволяющая прибывать в страну огромного количества мигрантов, была "катастрофической ошибкой". Его советник по торговле также недавно раскритиковал Германию за, по его мнению, получение несправедливых торговых преимуществ от заниженного курса евро.

Родригес, который прибыл в США как политический беженец из Кубы в 1980 году, заявил в СМИ, что хотел сравнить Дональда Трампа и запрещено в ряде стран группировки "Исламское государство", добавив, что "обе стороны – экстремисты".

Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер в редакционной статье заявил, что Трамп пытается осуществить государственный переворот сверху и установить "Нелиберальная демократию".

Белый дом ранее обвинял либеральные СМИ в "ложном и безответственном" освещении, призванном очернить президента Д.Трамп и новую администрацию.

Член партии Свободных демократов и заместитель главы Европейского парламента Александр Граф Ламбсдорф заявил, что обложка больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Трампе. "Обложка использует жертв террора очень плохим образом", – заявил он.
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