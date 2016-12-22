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Обнародовано видео мощного взрыва в метро Москвы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/9_main.1482406110.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/9_tn.1482406110.jpg Мир Момент происшествия зафиксировал проезжающий мимо автомобиль

Обнародовано видео мощного взрыва в метро Москвы (видео)

Сегодня, 13:27

Момент происшествия зафиксировал проезжающий мимо автомобиль


В сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва газового баллона в подземном переходе на станции метро "Коломенская" в Москве.

Кадры зафиксировал видеорегистратор из проезжающего мимо автомобиля.

Как сообщалось, во время взрыв, по последним данным, пострадали шесть человек, четырех из них госпитализировали.

Взрыв прогремел во время сварочных работ, которые проводили на огороженном участке возле южного вестибюля станции. В момент происшествия вход на станцию закрыли для пассажиров.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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