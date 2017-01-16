Обзор футбольных еврочемпионатов: пятый гол Кравца в Испании, пятая победа соперника "Шахтера"
Основные новости уикенда в чемпионатах Испании, Англии, Италии и Франции
ЛЕСТЕР – ЧЕЛСИ – 0:3. Перед матчем "Лестер" — "Челси" английская пресса вовсю трубила о конфликте Диего Косты с Антонио Конте. Причина — шальные деньги. Якобы китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил бразильскому испанцу зарплату в 30 млн евро в год, и тот попросил отпустить его, но получил отказ. Потому-то Коста не тренировался с "аристократами" почти всю неделю — то ли устроив демарш, то ли будучи отстраненным тренером. Иная версия у Конте: "У Диего проблемы со спиной". А Маркос Алонсо еще и обвинил во всем журналистов: "Это вы, ребята, придумали эту историю". Также лондонцам из-за дисквалификации не мог помочь капитан Терри, а отсутствие Косты тренер компенсировал насыщенной средней линией и обошелся без номинального форварда. "Челси" шокировали чемпиона активным стартом и голом Алонсо уже на 6-й минуте — в роли ассистента выступил Азар. Столько же времени, но после перерыва, понадобилось испанцу, чтобы отметиться первым дублем в карьере. А еще через 10 минут его соотечественник Педро учинил разгром "лисов" — 0:3. За 21 тур АПЛ под руководством Конте "синие" уже набрали на два очка больше, чем за весь предыдущий сезон. "Если моя команда громит чемпиона на его поле, то мне не о чем волноваться, — говорит коуч "Челси". — Мы продолжаем возглавлять таблицу и с каждой победой усиливаем давление на своих преследователей". Не стал критиковать подопечных другой итальянец — Клаудио Раньери: "Мы показали хорошую игру, неплохо справлялись с Азаром, Виллианом и Педро, но должны были лучше противостоять остальным игрокам "Челси". После матча Sky Sport опубликовал информацию о том, что Диего Коста намерен получить в Лондоне новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. В случае потери Косты "Челси" попробует купить Морату или Лукаку до конца января.
АНГЛИЯ. Медвежью услугу оказал своей команде самый дорогой футболист мира Поль Погба. В матче против "Ливерпуля" он сыграл рукой в штрафной и "привез" пенальти, который реализовал Милнер. Спасителем МЮ стал Ибрагимович. На 84-й минуте Златан сравнял счет головой — 1:1. Швед забил 14-й гол в своих первых 20 матчах в АПЛ. Похвастать подобным могут лишь Ширер и Агуэро. На этом прервалась победная серия манкунианцев, насчитывавшая 9 матчей. А эксцентричный Джои Бартон вернулся! Любитель острых высказываний и постов в "Твиттере" в 34 года дебютировал за "Бернли", выйдя на замену против "Саутгемптона", и забил победный гол (1:0). "Джои не помнил, когда в последний раз начинал матч на скамейке, — говорит коуч "бордовых" Шон Дайч. — Он спросил у меня: "Что мне делать? Бутсы с собой брать? Что надевать: футболку, накидку или что?".
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|21
|17
|1
|3
|45-15
|52
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|21
|13
|6
|2
|43-14
|45
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|21
|13
|6
|2
|49-24
|45
|4
|АРСЕНАЛ
|21
|13
|5
|3
|48-22
|44
|5
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|21
|13
|3
|5
|41-26
|42
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|21
|11
|7
|3
|32-20
|40
|7
|ЭВЕРТОН
|21
|9
|6
|6
|32-23
|33
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|21
|8
|5
|8
|28-28
|29
|9
|СТОК СИТИ
|21
|7
|6
|8
|27-33
|27
|10
|БЕРНЛИ
|21
|8
|2
|11
|23-31
|26
|11
|БОРНМУТ
|21
|7
|4
|10
|30-37
|25
|12
|ВЕСТ ХЭМ
|21
|7
|4
|10
|26-35
|25
|13
|САУТГЕМПТОН
|21
|6
|6
|9
|19-26
|24
|14
|УОТФОРД
|21
|6
|5
|10
|23-36
|23
|15
|ЛЕСТЕР
|21
|5
|6
|10
|24-34
|21
|16
|МИДЛСБРО
|21
|4
|8
|9
|17-22
|20
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|21
|4
|4
|13
|30-40
|16
|18
|ХАЛЛ СИТИ
|21
|4
|4
|13
|20-45
|16
|19
|САНДЕРЛЕНД
|21
|4
|3
|14
|20-40
|15
|20
|СУОНСИ
|21
|4
|3
|14
|23-49
|15
ИСПАНИЯ. "Лас-Пальмас" был единственной командой Примеры, которой не забивал Месси. Наконец Лео исправился — отметился голом на "Камп Ноу" (5:0) и сравнялся с рекордом Рауля. Теперь аргентинец, как и легендарный "бланкос", забивал 35 командам Ла Лиги. Зозуля сыграл за "Бетис" впервые за месяц. В игре против "Атлетико" он вышел на замену на 82-й минуте, при счете 0:1, который не изменился. А вот лучший бомбардир "Гранады" Кравец, сыграв на добивании, спас свою команду от поражения в домашней встрече с "Осасуной" (1:1), которую хозяева заканчивали вдевятером. Это 5-й мяч Артема в сезоне. Будущий же соперник "Шахтера" по ЛЕ — "Сельта" — арендовал у "Фулхэма" полузащитника Хосабеда. В заявку на матч против "Алавеса" он не попал, как и четверо травмированных — Пабло Эрнандес, Бове, Орельяна и Планас. Но справились галисийцы и без них. Правда, соперник с начала второго тайма играл в меньшинстве. На 89-й минуте победный гол, свой первый в Испании, забил опорник Радоха (1:0). Да и вообще в карьере Неманья ранее забивал лишь раз — почти четыре года назад в Кубке Сербии. Победа над басками — пятая кряду для "Сельты". До встречи с "горняками" они проведут еще шесть матчей, три из которых — против "Реала".
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|17
|12
|4
|1
|46-16
|40
|2
|СЕВИЛЬЯ
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|3
|БАРСЕЛОНА
|18
|11
|5
|2
|47-17
|38
|4
|АТЛЕТИКО
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|18
|8
|7
|3
|26-12
|31
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|7
|АТЛЕТИК
|18
|8
|4
|6
|22-19
|28
|8
|СЕЛЬТА
|18
|8
|3
|7
|29-32
|27
|9
|ЭЙБАР
|18
|7
|5
|6
|25-24
|26
|10
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|18
|6
|6
|6
|27-29
|24
|11
|ЭСПАНЬОЛ
|18
|5
|8
|5
|22-25
|23
|12
|АЛАВЕС
|18
|5
|7
|6
|15-18
|22
|13
|БЕТИС
|18
|6
|3
|9
|20-30
|21
|14
|МАЛАГА
|17
|5
|6
|6
|26-29
|21
|15
|ДЕПОРТИВО
|18
|4
|6
|8
|23-28
|18
|16
|ЛЕГАНЕС
|18
|4
|5
|9
|13-29
|17
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|17
|4
|4
|9
|26-33
|16
|18
|СПОРТИНГ
|18
|3
|3
|12
|19-37
|12
|19
|ГРАНАДА
|18
|1
|7
|10
|15-39
|10
|20
|ОСАСУНА
|18
|1
|6
|11
|17-38
|9
ИТАЛИЯ. Вратарь "Кьево" Соррентино обратился к "Интеру" с просьбой предоставить билеты на матч этих команд для его семьи, на что получил ответ: "Билеты все еще в продаже, но мы попробуем помочь лично". Соррентино пропустил три гола (1:3), а "Интер" продлил победную серию в чемпионате до пяти матчей. Нападающий "Торино" Белотти может перебраться в Китай. "Тяньцзинь Цюаньцзянь", тренером которых является Каннаваро, готово выложить 100 млн евро, если Диего Коста им откажет. А вот экс-"горняк" Луис Адриано точно сменит "Милан" на "Спартак". Он успешно прошел медосмотр и, по данным Gazzetta dello Sport, получит в Москве зарплату в 4,5 млн евро в год.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|19
|15
|0
|4
|40-16
|45
|2
|РОМА
|20
|14
|2
|4
|41-18
|44
|3
|НАПОЛИ
|20
|12
|5
|3
|45-23
|41
|4
|ЛАЦИО
|20
|12
|4
|4
|35-22
|40
|5
|ИНТЕР
|20
|11
|3
|6
|33-23
|36
|6
|МИЛАН
|18
|11
|3
|4
|28-20
|36
|7
|АТАЛАНТА
|20
|11
|2
|7
|32-24
|35
|8
|ФИОРЕНТИНА
|19
|8
|6
|5
|30-25
|30
|9
|ТОРИНО
|19
|8
|5
|6
|36-27
|29
|10
|КАЛЬЯРИ
|20
|8
|2
|10
|31-44
|26
|11
|УДИНЕЗЕ
|20
|7
|4
|9
|25-27
|25
|12
|КЬЕВО
|20
|7
|4
|9
|21-27
|25
|13
|САМПДОРИЯ
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|14
|ДЖЕНОА
|20
|6
|5
|9
|22-27
|23
|15
|БОЛОНЬЯ
|19
|6
|5
|8
|18-25
|23
|16
|САССУОЛО
|20
|6
|3
|11
|28-34
|21
|17
|ЭМПОЛИ
|20
|4
|6
|10
|11-26
|18
|18
|ПАЛЕРМО
|20
|2
|4
|14
|17-40
|10
|19
|КРОТОНЕ
|19
|2
|3
|14
|14-34
|9
|20
|ПЕСКАРА
|19
|1
|6
|12
|15-36
|9
ФРАНЦИЯ. Дракслер, за 40 млн евро перебравшийся из "Вольфсбурга", дебютировал за ПСЖ и забил победный гол "Ренну" (1:0). "Он сделал нашу команду более качественной", — отвесил комплимент новичку Эмери.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МОНАКО
|20
|14
|3
|3
|60-21
|45
|2
|НИЦЦА
|20
|13
|6
|1
|34-13
|45
|3
|ПСЖ
|20
|13
|3
|4
|39-15
|42
|4
|ЛИОН
|19
|11
|1
|7
|36-22
|34
|5
|ГЕНГАМ
|20
|8
|6
|6
|26-22
|30
|6
|МАРСЕЛЬ
|20
|8
|6
|6
|23-23
|30
|7
|РЕНН
|20
|8
|4
|8
|20-24
|28
|8
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|20
|6
|9
|5
|19-17
|27
|9
|ТУЛУЗА
|20
|7
|5
|8
|22-22
|26
|10
|БОРДО
|20
|6
|8
|6
|21-27
|26
|11
|НАНСИ
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|12
|МОНПЕЛЬЕ
|20
|5
|8
|7
|29-32
|23
|13
|ЛИЛЛЬ
|20
|6
|4
|10
|19-26
|22
|14
|НАНТ
|19
|6
|4
|9
|13-26
|22
|15
|КАН
|19
|6
|3
|10
|23-34
|21
|16
|ДИЖОН
|20
|4
|8
|8
|27-30
|20
|17
|БАСТИЯ
|20
|5
|5
|10
|17-24
|20
|18
|АНЖЕ
|20
|5
|5
|10
|16-25
|20
|19
|МЕЦ
|19
|5
|5
|9
|18-36
|20
|20
|ЛОРЬЯН
|20
|5
|3
|12
|23-39
|18
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