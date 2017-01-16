Обзор футбольных еврочемпионатов: пятый гол Кравца в Испании, пятая победа соперника "Шахтера"

ЛЕСТЕР – ЧЕЛСИ – 0:3. Перед матчем "Лестер" — "Челси" английская пресса вовсю трубила о конфликте Диего Косты с Антонио Конте. Причина — шальные деньги. Якобы китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил бразильскому испанцу зарплату в 30 млн евро в год, и тот попросил отпустить его, но получил отказ. Потому-то Коста не тренировался с "аристократами" почти всю неделю — то ли устроив демарш, то ли будучи отстраненным тренером. Иная версия у Конте: "У Диего проблемы со спиной". А Маркос Алонсо еще и обвинил во всем журналистов: "Это вы, ребята, придумали эту историю". Также лондонцам из-за дисквалификации не мог помочь капитан Терри, а отсутствие Косты тренер компенсировал насыщенной средней линией и обошелся без номинального форварда. "Челси" шокировали чемпиона активным стартом и голом Алонсо уже на 6-й минуте — в роли ассистента выступил Азар. Столько же времени, но после перерыва, понадобилось испанцу, чтобы отметиться первым дублем в карьере. А еще через 10 минут его соотечественник Педро учинил разгром "лисов" — 0:3. За 21 тур АПЛ под руководством Конте "синие" уже набрали на два очка больше, чем за весь предыдущий сезон. "Если моя команда громит чемпиона на его поле, то мне не о чем волноваться, — говорит коуч "Челси". — Мы продолжаем возглавлять таблицу и с каждой победой усиливаем давление на своих преследователей". Не стал критиковать подопечных другой итальянец — Клаудио Раньери: "Мы показали хорошую игру, неплохо справлялись с Азаром, Виллианом и Педро, но должны были лучше противостоять остальным игрокам "Челси". После матча Sky Sport опубликовал информацию о том, что Диего Коста намерен получить в Лондоне новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. В случае потери Косты "Челси" попробует купить Морату или Лукаку до конца января.

АНГЛИЯ. Медвежью услугу оказал своей команде самый дорогой футболист мира Поль Погба. В матче против "Ливерпуля" он сыграл рукой в штрафной и "привез" пенальти, который реализовал Милнер. Спасителем МЮ стал Ибрагимович. На 84-й минуте Златан сравнял счет головой — 1:1. Швед забил 14-й гол в своих первых 20 матчах в АПЛ. Похвастать подобным могут лишь Ширер и Агуэро. На этом прервалась победная серия манкунианцев, насчитывавшая 9 матчей. А эксцентричный Джои Бартон вернулся! Любитель острых высказываний и постов в "Твиттере" в 34 года дебютировал за "Бернли", выйдя на замену против "Саутгемптона", и забил победный гол (1:0). "Джои не помнил, когда в последний раз начинал матч на скамейке, — говорит коуч "бордовых" Шон Дайч. — Он спросил у меня: "Что мне делать? Бутсы с собой брать? Что надевать: футболку, накидку или что?".

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЧЕЛСИ 21 17 1 3 45-15 52 2 ТОТТЕНХЭМ 21 13 6 2 43-14 45 3 ЛИВЕРПУЛЬ 21 13 6 2 49-24 45 4 АРСЕНАЛ 21 13 5 3 48-22 44 5 МАНЧЕСТЕР СИТИ 21 13 3 5 41-26 42 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21 11 7 3 32-20 40 7 ЭВЕРТОН 21 9 6 6 32-23 33 8 ВЕСТ БРОМВИЧ 21 8 5 8 28-28 29 9 СТОК СИТИ 21 7 6 8 27-33 27 10 БЕРНЛИ 21 8 2 11 23-31 26 11 БОРНМУТ 21 7 4 10 30-37 25 12 ВЕСТ ХЭМ 21 7 4 10 26-35 25 13 САУТГЕМПТОН 21 6 6 9 19-26 24 14 УОТФОРД 21 6 5 10 23-36 23 15 ЛЕСТЕР 21 5 6 10 24-34 21 16 МИДЛСБРО 21 4 8 9 17-22 20 17 КРИСТАЛ ПЭЛАС 21 4 4 13 30-40 16 18 ХАЛЛ СИТИ 21 4 4 13 20-45 16 19 САНДЕРЛЕНД 21 4 3 14 20-40 15 20 СУОНСИ 21 4 3 14 23-49 15

ИСПАНИЯ. "Лас-Пальмас" был единственной командой Примеры, которой не забивал Месси. Наконец Лео исправился — отметился голом на "Камп Ноу" (5:0) и сравнялся с рекордом Рауля. Теперь аргентинец, как и легендарный "бланкос", забивал 35 командам Ла Лиги. Зозуля сыграл за "Бетис" впервые за месяц. В игре против "Атлетико" он вышел на замену на 82-й минуте, при счете 0:1, который не изменился. А вот лучший бомбардир "Гранады" Кравец, сыграв на добивании, спас свою команду от поражения в домашней встрече с "Осасуной" (1:1), которую хозяева заканчивали вдевятером. Это 5-й мяч Артема в сезоне. Будущий же соперник "Шахтера" по ЛЕ — "Сельта" — арендовал у "Фулхэма" полузащитника Хосабеда. В заявку на матч против "Алавеса" он не попал, как и четверо травмированных — Пабло Эрнандес, Бове, Орельяна и Планас. Но справились галисийцы и без них. Правда, соперник с начала второго тайма играл в меньшинстве. На 89-й минуте победный гол, свой первый в Испании, забил опорник Радоха (1:0). Да и вообще в карьере Неманья ранее забивал лишь раз — почти четыре года назад в Кубке Сербии. Победа над басками — пятая кряду для "Сельты". До встречи с "горняками" они проведут еще шесть матчей, три из которых — против "Реала".

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 17 12 4 1 46-16 40 2 СЕВИЛЬЯ 18 12 3 3 38-22 39 3 БАРСЕЛОНА 18 11 5 2 47-17 38 4 АТЛЕТИКО 18 10 4 4 32-14 34 5 ВИЛЬЯРРЕАЛ 18 8 7 3 26-12 31 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 9 2 6 28-25 29 7 АТЛЕТИК 18 8 4 6 22-19 28 8 СЕЛЬТА 18 8 3 7 29-32 27 9 ЭЙБАР 18 7 5 6 25-24 26 10 ЛАС-ПАЛЬМАС 18 6 6 6 27-29 24 11 ЭСПАНЬОЛ 18 5 8 5 22-25 23 12 АЛАВЕС 18 5 7 6 15-18 22 13 БЕТИС 18 6 3 9 20-30 21 14 МАЛАГА 17 5 6 6 26-29 21 15 ДЕПОРТИВО 18 4 6 8 23-28 18 16 ЛЕГАНЕС 18 4 5 9 13-29 17 17 ВАЛЕНСИЯ 17 4 4 9 26-33 16 18 СПОРТИНГ 18 3 3 12 19-37 12 19 ГРАНАДА 18 1 7 10 15-39 10 20 ОСАСУНА 18 1 6 11 17-38 9

ИТАЛИЯ. Вратарь "Кьево" Соррентино обратился к "Интеру" с просьбой предоставить билеты на матч этих команд для его семьи, на что получил ответ: "Билеты все еще в продаже, но мы попробуем помочь лично". Соррентино пропустил три гола (1:3), а "Интер" продлил победную серию в чемпионате до пяти матчей. Нападающий "Торино" Белотти может перебраться в Китай. "Тяньцзинь Цюаньцзянь", тренером которых является Каннаваро, готово выложить 100 млн евро, если Диего Коста им откажет. А вот экс-"горняк" Луис Адриано точно сменит "Милан" на "Спартак". Он успешно прошел медосмотр и, по данным Gazzetta dello Sport, получит в Москве зарплату в 4,5 млн евро в год.

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 19 15 0 4 40-16 45 2 РОМА 20 14 2 4 41-18 44 3 НАПОЛИ 20 12 5 3 45-23 41 4 ЛАЦИО 20 12 4 4 35-22 40 5 ИНТЕР 20 11 3 6 33-23 36 6 МИЛАН 18 11 3 4 28-20 36 7 АТАЛАНТА 20 11 2 7 32-24 35 8 ФИОРЕНТИНА 19 8 6 5 30-25 30 9 ТОРИНО 19 8 5 6 36-27 29 10 КАЛЬЯРИ 20 8 2 10 31-44 26 11 УДИНЕЗЕ 20 7 4 9 25-27 25 12 КЬЕВО 20 7 4 9 21-27 25 13 САМПДОРИЯ 20 6 6 8 22-26 24 14 ДЖЕНОА 20 6 5 9 22-27 23 15 БОЛОНЬЯ 19 6 5 8 18-25 23 16 САССУОЛО 20 6 3 11 28-34 21 17 ЭМПОЛИ 20 4 6 10 11-26 18 18 ПАЛЕРМО 20 2 4 14 17-40 10 19 КРОТОНЕ 19 2 3 14 14-34 9 20 ПЕСКАРА 19 1 6 12 15-36 9

ФРАНЦИЯ. Дракслер, за 40 млн евро перебравшийся из "Вольфсбурга", дебютировал за ПСЖ и забил победный гол "Ренну" (1:0). "Он сделал нашу команду более качественной", — отвесил комплимент новичку Эмери.