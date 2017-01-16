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Обзор футбольных еврочемпионатов: пятый гол Кравца в Испании, пятая победа соперника "Шахтера" http://www.segodnya.ua/img/article/7884/81_main.1484550001.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/81_tn.1484550001.jpg Мир Основные новости уикенда в чемпионатах Испании, Англии, Италии и Франции

Обзор футбольных еврочемпионатов: пятый гол Кравца в Испании, пятая победа соперника "Шахтера"

Сегодня, 08:59

Основные новости уикенда в чемпионатах Испании, Англии, Италии и Франции

Роман Зозуля взлетел, но не забил. Фото AFP
Роман Зозуля взлетел, но не забил. Фото AFP

ЛЕСТЕР – ЧЕЛСИ – 0:3. Перед матчем "Лестер" — "Челси" английская пресса вовсю трубила о конфликте Диего Косты с Антонио Конте. Причина — шальные деньги. Якобы китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил бразильскому испанцу зарплату в 30 млн евро в год, и тот попросил отпустить его, но получил отказ. Потому-то Коста не тренировался с "аристократами" почти всю неделю — то ли устроив демарш, то ли будучи отстраненным тренером. Иная версия у Конте: "У Диего проблемы со спиной". А Маркос Алонсо еще и обвинил во всем журналистов: "Это вы, ребята, придумали эту историю". Также лондонцам из-за дисквалификации не мог помочь капитан Терри, а отсутствие Косты тренер компенсировал насыщенной средней линией и обошелся без номинального форварда. "Челси" шокировали чемпиона активным стартом и голом Алонсо уже на 6-й минуте — в роли ассистента выступил Азар. Столько же времени, но после перерыва, понадобилось испанцу, чтобы отметиться первым дублем в карьере. А еще через 10 минут его соотечественник Педро учинил разгром "лисов" — 0:3. За 21 тур АПЛ под руководством Конте "синие" уже набрали на два очка больше, чем за весь предыдущий сезон. "Если моя команда громит чемпиона на его поле, то мне не о чем волноваться, — говорит коуч "Челси". — Мы продолжаем возглавлять таблицу и с каждой победой усиливаем давление на своих преследователей". Не стал критиковать подопечных другой итальянец — Клаудио Раньери: "Мы показали хорошую игру, неплохо справлялись с Азаром, Виллианом и Педро, но должны были лучше противостоять остальным игрокам "Челси". После матча Sky Sport опубликовал информацию о том, что Диего Коста намерен получить в Лондоне новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. В случае потери Косты "Челси" попробует купить Морату или Лукаку до конца января.

АНГЛИЯ. Медвежью услугу оказал своей команде самый дорогой футболист мира Поль Погба. В матче против "Ливерпуля" он сыграл рукой в штрафной и "привез" пенальти, который реализовал Милнер. Спасителем МЮ стал Ибрагимович. На 84-й минуте Златан сравнял счет головой — 1:1. Швед забил 14-й гол в своих первых 20 матчах в АПЛ. Похвастать подобным могут лишь Ширер и Агуэро. На этом прервалась победная серия манкунианцев, насчитывавшая 9 матчей. А эксцентричный Джои Бартон вернулся! Любитель острых высказываний и постов в "Твиттере" в 34 года дебютировал за "Бернли", выйдя на замену против "Саутгемптона", и забил победный гол (1:0). "Джои не помнил, когда в последний раз начинал матч на скамейке, — говорит коуч "бордовых" Шон Дайч. — Он спросил у меня: "Что мне делать? Бутсы с собой брать? Что надевать: футболку, накидку или что?".

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 21 17 1 3 45-15 52
2  ТОТТЕНХЭМ 21 13 6 2 43-14 45
3  ЛИВЕРПУЛЬ 21 13 6 2 49-24 45
4  АРСЕНАЛ 21 13 5 3 48-22 44
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 21 13 3 5 41-26 42
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21 11 7 3 32-20 40
7  ЭВЕРТОН 21 9 6 6 32-23 33
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 21 8 5 8 28-28 29
9  СТОК СИТИ 21 7 6 8 27-33 27
10  БЕРНЛИ 21 8 2 11 23-31 26
11  БОРНМУТ 21 7 4 10 30-37 25
12  ВЕСТ ХЭМ 21 7 4 10 26-35 25
13  САУТГЕМПТОН 21 6 6 9 19-26 24
14  УОТФОРД 21 6 5 10 23-36 23
15  ЛЕСТЕР 21 5 6 10 24-34 21
16  МИДЛСБРО 21 4 8 9 17-22 20
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 21 4 4 13 30-40 16
18  ХАЛЛ СИТИ 21 4 4 13 20-45 16
19  САНДЕРЛЕНД 21 4 3 14 20-40 15
20  СУОНСИ 21 4 3 14 23-49 15

ИСПАНИЯ. "Лас-Пальмас" был единственной командой Примеры, которой не забивал Месси. Наконец Лео исправился — отметился голом на "Камп Ноу" (5:0) и сравнялся с рекордом Рауля. Теперь аргентинец, как и легендарный "бланкос", забивал 35 командам Ла Лиги. Зозуля сыграл за "Бетис" впервые за месяц. В игре против "Атлетико" он вышел на замену на 82-й минуте, при счете 0:1, который не изменился. А вот лучший бомбардир "Гранады" Кравец, сыграв на добивании, спас свою команду от поражения в домашней встрече с "Осасуной" (1:1), которую хозяева заканчивали вдевятером. Это 5-й мяч Артема в сезоне. Будущий же соперник "Шахтера" по ЛЕ — "Сельта" — арендовал у "Фулхэма" полузащитника Хосабеда. В заявку на матч против "Алавеса" он не попал, как и четверо травмированных — Пабло Эрнандес, Бове, Орельяна и Планас. Но справились галисийцы и без них. Правда, соперник с начала второго тайма играл в меньшинстве. На 89-й минуте победный гол, свой первый в Испании, забил опорник Радоха (1:0). Да и вообще в карьере Неманья ранее забивал лишь раз — почти четыре года назад в Кубке Сербии. Победа над басками — пятая кряду для "Сельты". До встречи с "горняками" они проведут еще шесть матчей, три из которых — против "Реала".

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 17 12 4 1 46-16 40
2  СЕВИЛЬЯ 18 12 3 3 38-22 39
3  БАРСЕЛОНА 18 11 5 2 47-17 38
4  АТЛЕТИКО 18 10 4 4 32-14 34
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 18 8 7 3 26-12 31
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 9 2 6 28-25 29
7  АТЛЕТИК 18 8 4 6 22-19 28
8  СЕЛЬТА 18 8 3 7 29-32 27
9  ЭЙБАР 18 7 5 6 25-24 26
10  ЛАС-ПАЛЬМАС 18 6 6 6 27-29 24
11  ЭСПАНЬОЛ 18 5 8 5 22-25 23
12  АЛАВЕС 18 5 7 6 15-18 22
13  БЕТИС 18 6 3 9 20-30 21
14  МАЛАГА 17 5 6 6 26-29 21
15  ДЕПОРТИВО 18 4 6 8 23-28 18
16  ЛЕГАНЕС 18 4 5 9 13-29 17
17  ВАЛЕНСИЯ 17 4 4 9 26-33 16
18  СПОРТИНГ 18 3 3 12 19-37 12
19  ГРАНАДА 18 1 7 10 15-39 10
20  ОСАСУНА 18 1 6 11 17-38 9

ИТАЛИЯ. Вратарь "Кьево" Соррентино обратился к "Интеру" с просьбой предоставить билеты на матч этих команд для его семьи, на что получил ответ: "Билеты все еще в продаже, но мы попробуем помочь лично". Соррентино пропустил три гола (1:3), а "Интер" продлил победную серию в чемпионате до пяти матчей. Нападающий "Торино" Белотти может перебраться в Китай. "Тяньцзинь Цюаньцзянь", тренером которых является Каннаваро, готово выложить 100 млн евро, если Диего Коста им откажет. А вот экс-"горняк" Луис Адриано точно сменит "Милан" на "Спартак". Он успешно прошел медосмотр и, по данным Gazzetta dello Sport, получит в Москве зарплату в 4,5 млн евро в год.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 19 15 0 4 40-16 45
2  РОМА 20 14 2 4 41-18 44
3  НАПОЛИ 20 12 5 3 45-23 41
4  ЛАЦИО 20 12 4 4 35-22 40
5  ИНТЕР 20 11 3 6 33-23 36
6  МИЛАН 18 11 3 4 28-20 36
7  АТАЛАНТА 20 11 2 7 32-24 35
8  ФИОРЕНТИНА 19 8 6 5 30-25 30
9  ТОРИНО 19 8 5 6 36-27 29
10  КАЛЬЯРИ 20 8 2 10 31-44 26
11  УДИНЕЗЕ 20 7 4 9 25-27 25
12  КЬЕВО 20 7 4 9 21-27 25
13  САМПДОРИЯ 20 6 6 8 22-26 24
14  ДЖЕНОА 20 6 5 9 22-27 23
15  БОЛОНЬЯ 19 6 5 8 18-25 23
16  САССУОЛО 20 6 3 11 28-34 21
17  ЭМПОЛИ 20 4 6 10 11-26 18
18  ПАЛЕРМО 20 2 4 14 17-40 10
19  КРОТОНЕ 19 2 3 14 14-34 9
20  ПЕСКАРА 19 1 6 12 15-36 9

ФРАНЦИЯ. Дракслер, за 40 млн евро перебравшийся из "Вольфсбурга", дебютировал за ПСЖ и забил победный гол "Ренну" (1:0). "Он сделал нашу команду более качественной", — отвесил комплимент новичку Эмери.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МОНАКО 20 14 3 3 60-21 45
2  НИЦЦА 20 13 6 1 34-13 45
3  ПСЖ 20 13 3 4 39-15 42
4  ЛИОН 19 11 1 7 36-22 34
5  ГЕНГАМ 20 8 6 6 26-22 30
6  МАРСЕЛЬ 20 8 6 6 23-23 30
7  РЕНН 20 8 4 8 20-24 28
8  СЕНТ-ЭТЬЕН 20 6 9 5 19-17 27
9  ТУЛУЗА 20 7 5 8 22-22 26
10  БОРДО 20 6 8 6 21-27 26
11  НАНСИ 20 6 6 8 16-23 24
12  МОНПЕЛЬЕ 20 5 8 7 29-32 23
13  ЛИЛЛЬ 20 6 4 10 19-26 22
14  НАНТ 19 6 4 9 13-26 22
15  КАН 19 6 3 10 23-34 21
16  ДИЖОН 20 4 8 8 27-30 20
17  БАСТИЯ 20 5 5 10 17-24 20
18  АНЖЕ 20 5 5 10 16-25 20
19  МЕЦ 19 5 5 9 18-36 20
20  ЛОРЬЯН 20 5 3 12 23-39 18
чемпионат Франции, чемпионат Англии, чемпионат Испании, чемпионат Италии

Вы сейчас просматриваете новость "Обзор футбольных еврочемпионатов: пятый гол Кравца в Испании, пятая победа соперника "Шахтера"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Кирилл Круторогов

Источник:

Сегодня|Спорт

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